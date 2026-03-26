Así serán los cortes de tráfico en Toledo esta Semana Santa: consulta las calles afectadas cada día

El Ayuntamiento de Toledo ha habilitado un dispositivo especial de tráfico con motivo de la Semana Santa, un plan que afectará a diferentes vías de la capital regional.

Los cortes arrancarán este mismo viernes con motivo de la procesión de Nuestra Señora de la Soledad. Entre las 23.00 y 00.30 horas se cortará el tráfico en las calles Plaza de Tendillas, Cardenal Lorenzana, Plaza de San Vicente, Alfileritos, Navarro Ledesma, Nuncio Viejo, Rojas, Alfonso XII y Alfonso X el Sabio. Y desde las 24.00 hasta la 01.00 horas se cortará el tráfico desde la Puerta de Bisagra hasta la plaza de Zocodover.

El Búho-bus funcionará entre las 0.00 y la 01.00 horas, hasta que termine el paso de la procesión por la plaza de Zocodover, efectuando su parada en el interior de la puerta de Bisagra, junto a la Iglesia de Santiago el Mayor y en las dársenas de Safont.

Sábado 28 de marzo

El sábado, con motivo de la procesión de Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, entre las 18.00 y 18.40 horas y entre las 20.00 y 21.00 horas se cortará el tráfico desde la puerta de Bisagra hacia Zocodover. Además, entre las 19.00 y las 19.30 horas se cortará el tráfico en las calles Rojas, Alfonso XII, Alfonso X, San Vicente, Alfileritos y Núñez de Arce.

Los autobuses urbanos, desde las 18.00 hasta las 21.00 horas realizarán la salida y la llegada en las dársenas de Safont, junto al remonte mecánico que comunica con el Miradero, mientras que el búho-bus mantendrá las paradas habituales.

Domingo de Ramos

Con motivo de las procesiones del Domingo de Ramos, habrá cortes puntuales entre las 11.00 y 12.00 horas en la plaza Ayuntamiento y la calle Cardenal Cisneros. Además, con motivo de la procesión de Cristo Rey entrando en Jerusalén, de 18.00 a 18.40 horas se cortará el tráfico en las calles Rojas, Alfonso XII, Alfonso X, San Vicente y Plaza Tendillas.

De 18.30 a 19.00 horas se cortará el tráfico en El Salvador, desde el Taller del Moro, con desvío hacia Santa Úrsula. De 19.00 a 19.30 horas se cortará el tráfico desde El Salvador hacia la calle Ciudad y la plaza del Ayuntamiento. De 20.00 a 20.45 horas se cortará el tráfico desde la puerta de Bisagra hacia Zocodover.

Lunes Santo

Debido a la procesión-viacrucis del Santísimo Cristo de la Vega, de 19.15 a 20.00 horas, se cortará el tráfico en el Paseo de Recaredo, de 19.45 a 20.30 horas en la calle Ciudad y plaza Ayuntamiento, desde la plaza de El Salvador y desde el Pozo Amargo.

Con motivo de la procesión del Cristo Nazareno Cautivo, de 21.30 a 22.30 horas se realizarán cortes de tráfico en Zocodover hacia la Cuesta de Carlos V, y desde las 21.30 hasta las 23.30 horas, estará cortado el paso por el Túnel de Sindicatos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

A raíz de la procesión del Santísimo Cristo de la Esperanza, de 23.30 a 1.30 horas se realizarán cortes de tráfico en la calle y plaza de Santa Isabel, Pozo Amargo, Trinidad, Taller del Moro, Santa Úrsula y Ciudad.

Martes Santo

El martes 31 de marzo, con motivo de las procesiones del Cristo de la Misericordia, Cristo del Amor y Cristo de los Ángeles que comenzarán a las 21.30, 22.00 y 23.00 horas respectivamente.

Debido a la concurrencia de tres procesiones, entre las 21.30 y 1.30 horas (de la madrugada del miércoles), se producirán cortes de tráfico puntuales en numerosas calles del Casco Histórico.

De 21.50 a 22.20 horas y de 0.00 a 0.45 se cortará el tráfico en la Puerta de Bisagra hacia la Plaza de Zocodover. De 22.00 a 22.45 horas, se cortará el tráfico en las calles Pozo Amargo, Santa Isabel y Ciudad. De 22.30 a 23.30 horas y de 0.45 a 1.00 horas. se cortará el tráfico en la calle Trinidad, Rojas y plaza de Tendillas, por lo que quedarán afectadas las calles Alfonso XII, Alfonso X, San Vicente, Alfileritos, Navarro Ledesma y Nuncio Viejo.

De 22.30 a 1.00 horas se cortará la calle Pintor Matías Moreno, excepto para los vecinos, quedando totalmente cortado en la plaza Santa Eulalia. De 22.30 a 24.00 horas se cortará el tráfico en la calle Cervantes y Paseo de Cabestreros desde la rotonda de Azarquiel y Doce Cantos, lo que afectará igualmente a las calles Unión, Paz, Cuesta Carlos V y Cuesta de Capuchinos.

De 23.30 a 0.30 horas se cortará el tráfico en las calles San Juan de la Penitencia, plaza San Justo y Sixto Ramón Parro. De 0.00 a 0.30 horas se cortará el tráfico desde el Túnel de Sindicatos, afectando a las plazas Horno de la Magdalena y Magdalena, Tornerías y plaza Mayor.

Los autobuses urbanos, desde las 21.40 horas hasta el fin de servicio realizarán las salidas y llegadas en las dársenas de Safont, junto al remonte mecánico que comunica con el Miradero.

Miércoles Santo

Con motivo de la procesión del Santísimo Cristo de la Humildad y el Cristo Redentor, de 20.45 a 21.30 horas se cortará el tráfico en el Paseo de Recaredo desde la rotonda de Alfonso VI. Además, se prolongará la peatonalización de Santo Tomé hasta las 24.00 horas al igual que las calles Nuncio Viejo y Trinidad que lo harán hasta las 1.00 horas de la madrugada.

De 22.30 a 1.30 horas (madrugada del jueves) se cortará el tráfico en calle Rojas y Plaza Tendillas, por lo que quedarán afectadas las calles Alfonso XII, Alfonso X, San Vicente, Alfileritos, Navarro Ledesma, Nuncio Viejo y Trinidad. Asimismo, se mantendrá activará la pilona automática de la calle Pintor Matías Moreno, excepto para los vecinos.

Desde las 23.30 horas habrá cortes puntuales en la plaza del Cardenal Silíceo hacia Padilla y desde las 23.30 horas también se realizarán cortes puntuales en Cristo de la Luz hacia Carmelitas Descalzos.

Jueves Santo

El Jueves Santo, por la nueva edición de 'Toledo sin Coche' y las procesiones, se peatonalizarán, a partir de las 7.00 horas, el Túnel de Sindicatos, las plazas del Horno de la Magdalena y Magdalena, Tornerías, Plaza Mayor y Sixto Ramón Parro, permitiéndose el paso sólo de residentes autorizados que, desde que se efectúe corte de tráfico en la puerta de Bisagra, podrán hacerlo de forma excepcional por las calles Unión y Paz para llegar a la Cuesta de Carlos V.

Desde las 11.00 horas se realizará el corte de tráfico en la puerta de Bisagra hacia la plaza de Zocodover hasta las 24.00 horas. A los residentes de la zona de la Plaza Seco, garaje Alcázar, autorizados por el Túnel de Sindicatos y hoteles de la zona, se les permitirá el acceso de forma excepcional por las calles Unión y Paz para llegar a la Cuesta de Carlos V.

La circulación interior del Casco Histórico podrá sufrir alteraciones puntuales de acuerdo con las necesidades y circunstancias que pudieran acontecer. A partir de las 16.00 horas se cortará el tráfico, excepto vecinos acreditados, en las calles Rojas, Alfonso XII y Alfonso X, hasta la 1.45 horas. Hasta las 5.00 horas (madrugada del viernes), se mantendrá activada la pilona automática de la calle Pintor Matías Moreno.

Por los cortes anteriores quedarán afectadas las calles Alfonso XII, Alfonso X, San Vicente, Alfileritos, Navarro Ledesma, plaza Tendillas, Nuncio Viejo y Trinidad. De 1.00 a 1.30 horas se cortará el tráfico en Cuesta Carmelitas Descalzos; de 1.15 a 1.45 horas se cortará el tráfico en el Paseo de Recaredo desde la rotonda de Alfonso VI y de 3.00 a 5.00 horas se realizarán cortes puntuales en la calle Tendillas hacia la Merced, y en calle Rojas y Plaza Tendillas, por lo que quedarán afectadas las calles Alfonso XII, Alfonso X, San Vicente, Alfileritos, Navarro Ledesma, Nuncio Viejo y Trinidad.

Durante el paso de la procesión por la Cuesta de Carlos V, la parada de taxis se subirá al final de la calle. Los autobuses urbanos, a partir de las 15.00 horas y hasta final del servicio la terminal de autobuses se instalará en las dársenas de Safont, junto al remonte mecánico que comunica con el Miradero. El servicio de Búho-bus continuará con sus paradas habituales.

Viernes Santo

Ante la jornada de 'Toledo sin Coche' y las procesiones, desde las 11.00 horas se realizará el corte de tráfico en la puerta de Bisagra hacia la plaza de Zocodover hasta las 00.45 horas de la madrugada.

La circulación interior del Casco Histórico podrá sufrir alteraciones puntuales de acuerdo con las necesidades y circunstancias que pudieran acontecer. A las 16.00 horas se cortará el tráfico, excepto para vecinos, en las calles Rojas, Alfonso XII y Alfonso X. De 2.45 a 3.15 horas se cortará el tráfico en el Paseo de Recaredo desde la rotonda de Alfonso VI.

Entre la 1.00 y las 3.30 horas se realizarán cortes puntuales en la Plaza de El Salvador, Ciudad, Calle y plaza Santa Isabel, plaza Ayuntamiento, Rojas, plaza Tendillas, Alfonso X, Alfonso XII, calle Tendillas, Merced y Real.

Los autobuses urbanos, a partir de las 15.00 horas y hasta final del servicio realizarán las salidas y llegadas desde las dársenas de Safont junto al remonte mecánico que comunica con el Miradero.

El servicio de Búho-bus, entre las 00.00 y la 00.45, hasta que termine el paso de la procesión por la plaza de Zocodover efectuará su parada en el interior de la puerta de Bisagra, junto a la Iglesia de Santiago el Mayor y en las dársenas de Safont, junto al remonte mecánico que comunica con el Miradero.

Sábado Santo

Desde las 11.00 horas se realizará corte de tráfico en la puerta de Bisagra hacia la plaza de Zocodover hasta las 21.00 horas.

Con motivo de la 'Quema de Judas' en el Barco de Pasaje se mantendrá cortado el acceso a la plaza del embarcadero, así como el estacionamiento durante todo el día.

Los autobuses urbanos, a partir de las 15.00 horas y hasta final del servicio realizarán las salidas y llegadas desde las dársenas de Safont junto al remonte mecánico que comunica con el Miradero. El servicio de Búho-bus continuará con sus paradas habituales.

Domingo de Resurrección

Por la procesión de la Virgen de la Alegría y Jesús Resucitado, de 10.15 a 11.45 horas, se cortará el tráfico en las plazas San Andrés y Santa Isabel y en la calle Santa Isabel. De 10.30 a 11.30 horas, se cortará el tráfico en la plaza del Ayuntamiento, Ciudad, Pozo Amargo y Cardenal Cisneros.

Además de los cortes de tráfico anteriormente expuestos, dependiendo de la afluencia de público en la plaza del Ayuntamiento y en la calle Cardenal Cisneros, está previsto el corte de la circulación entre las 11.00 y 24.00 horas el Jueves y Viernes Santo, y de 11.00 a 18.30 horas el sábado y domingo, excepto para vecinos de la calle Cardenal Cisneros.