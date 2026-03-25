Así será el nuevo parque con zona de ocio de Valparaíso, en Toledo: pícnic, paseo con 40 árboles y pista multideporte

El alcalde de Toledo y la concejala de Obras, junto a personal del Grupo Raga, concesionaria de parques y jardines, han visitado la zona ubicada en la última mediana de la avenida del Madroño.

El barrio de Valparaíso, una de las principales zonas de expansión de Toledo, estrenará un parque con área de ocio tras la recuperación de la última mediana de la avenida del Madroño. El espacio contará con una pista multideporte, otra de patinaje, zona de pícnic y 40 nuevos árboles.

El alcalde Carlos Velázquez se ha desplazado a la zona junto a los responsables del Grupo Raga, la empresa concesionaria de la gestión de parques, jardines y arbolado, y la concejala de Obras, Loreto Molina, para supervisar el inicio de la intervención.

La edil ha detallado que estas actuaciones responden a las reiteradas solicitudes de los residentes. “Vamos a remodelar la última mediana de la avenida para hacer efectiva una petición histórica de los vecinos”, señala en un comunicado de prensa.

Recreación del nuevo parque.

Molina destaca que se trata de un tema recurrente en los consejos de participación ciudadana. “Es algo que nos vienen pidiendo desde que llegamos al Gobierno local, aunque entendemos que no es una necesidad nueva, sino que viene de años anteriores”.

El proyecto contempla la creación de un entorno "más accesible y sostenible". Entre las actuaciones previstas se incluye la ejecución de un camino perimetral alrededor de la mediana; la plantación de 40 ejemplares con su correspondiente sistema de riego y la instalación de mobiliario urbano con mesas de pícnic y bancos.

Asimismo, se incorporarán nuevas dotaciones deportivas. “Nos han solicitado con mucho hincapié una pista de patinaje y otra multideporte”, explica la concejala, resaltando la cercanía de instalaciones ya existentes como el pumptrack y el área de calistenia.

Con esta obra, el Ayuntamiento busca fomentar "el deporte al aire libre y la convivencia". “Queremos impulsar zonas estanciales donde las familias disfruten de un entorno natural tan privilegiado como es el final de Valparaíso”, concluye Molina.