CSIF denuncia la interrupción del servicio de Correos en dos pueblos de Toledo: "Es inadmisible"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la situación de los municipios toledanos de La Mata y Carmena, que se encuentran sin servicio postal desde el pasado viernes por falta de personal de reparto.

Se trata de una situación que está provocando "un grave perjuicio a la población de ambas localidades al verse interrumpida la recepción de correspondencia, notificaciones oficiales, paquetería y otros envíos esenciales para su actividad diaria".

En concreto, el personal de reparto de estas localidades depende de Torrijos, donde se encuentra la oficina central, la cual cuenta actualmente con 9 de 14 carteros en horario matinal y 4 de 6 en horario de tarde.

"Es inadmisible esta falta de previsión y cobertura de personal, especialmente en zonas rurales donde el servicio postal resulta fundamental para garantizar la igualdad de acceso a servicios básicos", ha criticado.

Según el sindicato, la cartera que se ocupaba de La Mata y Carmena se ha jubilado y la empresa pública postal "no ha previsto ninguna incorporación inmediata para hacer frente a esta ausencia".

"No es un problema puntual, sino que responde a un déficit estructural de plantilla en Correos, que se agrava en periodos de ausencias o incidencias al no cubrirse adecuadamente las vacantes", ha lamentado.

"Medidas inmediatas"

Por ello, CSIF ha exigido a Correos la "adopción inmediata de medidas para restablecer el servicio postal en ambos municipios, así como la dotación de personal suficiente que garantice la continuidad del servicio postal, evitando que situaciones como ésta vuelvan a repetirse".

"El servicio postal es un servicio público esencial y reclamamos un compromiso firme para asegurar su correcto funcionamiento, especialmente en el medio rural. Correos aprobó el pasado verano la prestación de Servicios de Interés Económico General (SIEG), como trámites administrativos y servicios financieros básicos, una posición estratégica que no está cumpliendo dejando sin cubrir estos servicios", ha sentenciado.