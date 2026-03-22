"Estás avisada": un pueblo de Toledo pide a los vecinos acabar con las "notas amenazantes" por los aparcamientos

Detalle del mensaje con que el Ayuntamiento de San Román de los Montes (Toledo) ilustra su publicación en redes en favor de la convivencia. Ayuntamiento de San Román de los Montes

El Ayuntamiento de San Román de los Montes (Toledo) ha publicado un mensaje en su perfil en la red social Facebook en el que se ha posicionado contra los mensajes amenazantes aparecidos "en los últimos meses" en algunos vehículos aparcados en determinados lugares del núcleo urbano.

Para evitar problemas con el estacionamiento, la Administración municipal ha recordado que "las calles son de dominio público" y que cualquier conductor "puede aparcar en ellas, siempre respetando la señalización vigente". Al respecto, el Consistorio ha recomendado "civismo" y "sentido común" para evitar que esta situación derive en otras más graves.

La aparición de "notas dirigidas a otros vecinos por motivos relacionados con el estacionamiento" anticipa un problema comunitario que el Ayuntamiento se afana en atajar. "Pedimos ser buenos vecinos. La convivencia se construye entre todos, con respeto y empatía".

Además, el equipo de Gobierno de San Román de los Montes ha insistido en que al ser "un pueblo pequeño", un municipio de unos 2.200 habitantes, no es posible regular el aparcamiento mediante vados. "Para hacerlo sería necesario disponer de grúa municipal, depósito y otros recursos cuyo coste sería inasumible para quien lo solicitara", han añadido.

Por su parte, los vecinos han afeado la presencia de coches en las puertas de los domicilios de terceros. "¿Tener que buscar al conductor de la ambulancia que venía para las fiestas para que te deje salir de tu vivienda también es civismo?", ha planteado una mujer.

Otra vecina ha aludido a la costumbre de aparcar el coche junto a la casa de cada cual. "A mí no se me ocurre aparcar bloqueando la puerta de una vivienda, imaginen que hay una emergencia o un incendio, desconozco las consecuencias legales que podría tener", ha relatado.

Un comentario más ha lamentado el tener que llevar el coche hasta "la plaza o la iglesia" para estacionarlo, un planteamiento que la misma usuaria ha matizado. "No pasa nada porque en el pueblo todo está cerca".

En la misma línea, otra vecina ha mostrado su "acuerdo" con el Ayuntamiento que dirige Luisa Consuelo Nieto (PP) en su llamamiento a la prudencia.