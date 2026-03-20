El Consorcio de Toledo avanza en la construcción de las viviendas de Alamillos con el exalcalde Molina como testigo

El Consorcio de la Ciudad de Toledo ha aprobado la licitación pública de las obras de rehabilitación del edificio de San Juan de Dios número 5 por un importe de 1.085.000 euros, un paso decisivo para que el proyecto de viviendas compartidas de Alamillos del Tránsito pueda comenzar este verano con la construcción de las 18 primeras unidades.

Así lo ha avanzado el alcalde de Toledo y presidente del Consorcio, Carlos Velázquez, en un acto celebrado en el Corral de Don Diego, donde ha informado de los acuerdos adoptados por la Comisión Ejecutiva del organismo junto al exalcalde José Manuel Molina y el gerente del organismo, Jesús Corroto.

Velázquez ha detallado que 400.000 euros proceden de una subvención en especie del Consorcio, mientras que el resto de la financiación corresponde a la Diputación de Toledo. Las empresas interesadas disponen de un plazo de 26 días para presentar sus ofertas.

Molina y Velázquez durante otro momento de su interveción.

El inmueble, conocido como Granero de San Julián y ubicado en plena Judería, es una de las piezas clave del proyecto "Toledo Emerge", orientado a recuperar edificios en desuso y fijar población en el Casco Histórico.

La actuación contempla la creación de viviendas tipo cohousing para jóvenes, con unas 28 unidades habitacionales en dos fases, además de espacios comunes, así como un aparcamiento en superficie con 70 plazas para residentes.

El regreso de Molina

La presencia de Molina se enmarca en el 25 aniversario del Consorcio de la Ciudad de Toledo, una institución que se puso en marcha en 2001 durante el segundo mandato del exalcalde toledano.

Durante su intervención, ha recordado que la creación del Consorcio "no fue fácil", destacando el consenso político e institucional que permitió su nacimiento. "Aquello se inició y es un lujo", ha señalado, agradeciendo a los sucesivos gobiernos municipales que hayan dado continuidad al proyecto.

Foto de familia.

Por su parte, Velázquez ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones para impulsar políticas de vivienda, urbanismo y patrimonio, mientras que Corroto ha puesto en valor el camino recorrido hasta alcanzar la actual "imagen de regeneración urbana y de ciudad viva".