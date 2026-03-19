¿Por qué están brotando litros de agua de los depósitos de Toledo?: el concejal de Medio Ambiente lo explica

Nuevo enfrentamiento entre el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo y el PSOE municipal, esta vez por el desbordamiento de agua en los depósitos municipales de Buenavista.

Los socialistas han denunciado la situación y el concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano, ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se debe a "una purga de las canalizaciones ordinario" tras unas obras de reparación del sistema de Picadas.

Un vecino ha dado la voz de alarma al ver litros de agua brotar y desde el PSOE se han desplazado a la zona para comprobarlo, además de pedir explicaciones al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, como "único responsable" de la gestión del agua en la ciudad.

"Debe dar explicaciones cuanto antes y responsabilizarse de la pérdida de estos millones de litros de agua limpia", han denunciado.

Lozano explica que se trata de una práctica "ordinaria" dentro de la "normalidad" para evitar que el agua salga turbia tras unas obras de reparación. "Es como cuando en casa dejas el grifo correr cuando ha habido un corte de agua, para que salga limpia antes de usarla", argumenta.

😳 Esto está pasando a esta hora en los depósitos del agua de #Toledo



El único responsable de la gestión del agua en la ciudad es el alcalde Carlos Velazquez.



➡️ Debe dar explicaciones cuanto antes y responsabilizarse de la pérdida de estos millones de litros de agua limpia. pic.twitter.com/Xs53msr1DU — Grupo Socialista Ayto Toledo (@psoe_toledoayto) March 19, 2026

El PSOE ha publicado un tuit en sus redes sociales con el vídeo de denuncia y el Ayuntamiento ha respondido pidiendo "responsabilidad" al principal partido de la oposición.

"El sistema de Picadas ha reparado una avería en la red hacia los depósitos de Buenavista. Se ha purgado el tramo afectado para eliminar la turbidez y garantizar la calidad del agua", dice la publicación de respuesta, añadiendo que "esta red no es municipal y son tareas rutinarias".

"¡Responsabilidad ante estos hechos, por favor!", claman desde las redes del Consistorio, a lo que los socialistas replican que dan versiones contradictorias y que deben asumir responsabilidades.

En un comunicado de prensa, la concejala del PSOE Laura Villacañas ha cargado contra la gestión municipal. "¿Hay alguien al frente de la gestión del agua en esta ciudad? No solo hablamos de la pérdida de millones de litros de agua limpia, sino de una evidente falta de control y supervisión por parte del equipo de gobierno".