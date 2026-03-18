Mora acoge este domingo 'El sí que cambió el mundo', un espectáculo flamenco cargado de emoción y simbolismo

El Teatro Principal de Mora acogerá este domingo 22 de marzo, a las 18:30 horas, el espectáculo flamenco 'El sí que cambió el mundo', una propuesta artística de la Academia de Baile Esencia Gitana que promete emocionar al público con una combinación de danza, música y una intensa carga simbólica.

Organizado por la Escuela Municipal de Danza Esencia Gitana, en colaboración con el Ayuntamiento de Mora, el evento invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia escénica donde el flamenco se convierte en el hilo conductor de una historia profunda y universal.

A través de coreografías cuidadosamente elaboradas, una ambientación escénica detallada y la entrega interpretativa del elenco, la representación propone un recorrido artístico que conecta la tradición, la espiritualidad y la cultura flamenca, destacando por su fuerza estética y expresividad.

'El sí que cambio el mundo' en escena.

Las entradas, ya disponibles, tienen un precio de 7 euros. También podrán adquirirse en la taquilla del teatro el mismo domingo, a partir de las 17:30 horas, una hora antes del inicio de la función.

Con la cercanía de la Semana Santa, desde la organización y el Ayuntamiento animan tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de este espectáculo, que promete despertar emociones y sentimientos a través del arte flamenco y el talento de sus intérpretes.