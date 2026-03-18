Espectaculo 'El sí que cambió el mundo'.

Espectaculo 'El sí que cambió el mundo'.

Toledo

Mora acoge este domingo 'El sí que cambió el mundo', un espectáculo flamenco cargado de emoción y simbolismo

El evento, con entradas ya a la venta, se celebrará a las 18:30 horas en el Teatro Principal de la localidad.

Más información: Mora (Toledo) convoca los concursos nacionales y regionales de la LXVIII Fiesta del Olivo: "Los premios aumentan"

Publicada

El Teatro Principal de Mora acogerá este domingo 22 de marzo, a las 18:30 horas, el espectáculo flamenco 'El sí que cambió el mundo', una propuesta artística de la Academia de Baile Esencia Gitana que promete emocionar al público con una combinación de danza, música y una intensa carga simbólica.

Organizado por la Escuela Municipal de Danza Esencia Gitana, en colaboración con el Ayuntamiento de Mora, el evento invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia escénica donde el flamenco se convierte en el hilo conductor de una historia profunda y universal.

A través de coreografías cuidadosamente elaboradas, una ambientación escénica detallada y la entrega interpretativa del elenco, la representación propone un recorrido artístico que conecta la tradición, la espiritualidad y la cultura flamenca, destacando por su fuerza estética y expresividad.

'El sí que cambio el mundo' en escena.

'El sí que cambio el mundo' en escena.

Las entradas, ya disponibles, tienen un precio de 7 euros. También podrán adquirirse en la taquilla del teatro el mismo domingo, a partir de las 17:30 horas, una hora antes del inicio de la función.

Con la cercanía de la Semana Santa, desde la organización y el Ayuntamiento animan tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de este espectáculo, que promete despertar emociones y sentimientos a través del arte flamenco y el talento de sus intérpretes.