Toledo se vuelca con la sexta jornada 'Brilla con ellos' contra el cáncer infantil con un récord de más de 3.600 inscritos

Toledo se ha volcado este domingo con la VI marcha y carrera solidaria 'Brilla con ellos' para apoyar la investigación contra el cáncer infantil. Una jornada que ha batido todos los récords de participación con 3.651 inscritos.

La iniciativa ha sido organizada por el Colegio Nuestra Señora de los Infantes de la ciudad y ha contado con la presencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Tolón ha recordado que tanto ella como sus hijos estudiaron en este centro, un "ejemplo de solidaridad" y ha explicado que allí se "educa en valores".

Por ello, ha agradecido el "esfuerzo enorme" que realizan los profesores, el equipo directivo y la asociación de madres y padres, con el objetivo de promover la solidaridad y de aportar medios para la investigación del cáncer infantil.

La profesora Gloria Casarrubios, una de las organizadoras de la jornada 'Brilla con ellos', ha explicado que nació como "una sencilla carrera" en 2021, en homenaje a dos alumnos del centro, Pablo y Beltrán.

Entre otros políticos y autoridades, también han asistido el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; la presidenta de la Diputación provincial, Concepción Cedillo; o el concejal de Educación de Toledo, Daniel Morcillo.

Recaudación

En las primeras cinco ediciones se han recaudado casi 213.000 euros, que se han destinado íntegramente a proyectos científicos especializados.

El 100 % de los fondos se canaliza a través de la Fundación El Sueño de Vicky, que financia proyectos de investigación en unidades de referencia como el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital Niño Jesús de Madrid.

Del total de inscritos de la sexta edición, más de 700 han participado en la carrera de seis kilómetros, mientras que el resto participará en la marcha y en otras actividades solidarias previstas durante la jornada.