Toledo bate su récord de usuarios de autobús urbano al rozar los 7,7 millones de viajeros en 2025

La ciudad de Toledo ha rozado los 7,7 millones de viajeros en autobús urbano durante el año 2025, el "mejor dato histórico" como ha reivindicado el concejal de Movilidad y Régimen Interior, Iñaki Jiménez.

Una vez que se han conocido los datos del balance del servicio de autobús urbano en la capital, el edil ha calificado la coyuntura actual como "el mejor en la historia de la ciudad en términos de uso y eficiencia" toda vez que en un año se haya producido un incremento del 6,84 % en relación a los 7,2 millones de usuarios registrado en 2024, ha informado el Ayuntamiento de Toledo.

Los datos ofrecidos por el Consistorio también muestran que esta tendencia positiva se consolida en el inicio de 2026. Y es que durante los meses de enero y febrero las estadísticas han contabilizado más de 1,2 millones de viajeros, lo que supone un 3,65 % más respecto al mismo periodo del año anterior.

"Son datos demuestran que cada vez más ciudadanos confían en el transporte público para moverse por Toledo", ha insistido Jiménez.

Estudio para mejorar la movilidad

El concejal también ha recordado que el Ayuntamiento está realizando un estudio pormenorizado del servicio, en el que se están incorporando las aportaciones de usuarios, asociaciones vecinales y distintos entes sociales de la ciudad, con el objetivo de seguir mejorando el transporte urbano.

"El objetivo es analizar en profundidad las necesidades reales de movilidad de los barrios y de los usuarios para mejorar frecuencias, conexiones y calidad del servicio", ha puntualizado.

Por último, Iñaki Jiménez ha recordado además que el Consistorio se encuentra inmerso en el proceso de preparación de la nueva licitación del servicio de transporte urbano que busca "seguir modernizando el sistema y garantizar un transporte público más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades de la ciudad".