La decisión del jurado trunca el sueño de Toledo: la ciudad no será Capital Europea de la Cultura en 2031

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante la presentación de la candidatura en Madrid en abril de 2025. Javier Longobardo

La ciudad de Toledo ha quedado descartada de la carrera por la Capital Europea de la Cultura en 2031. El comité de expertos que se ha encargado de valorar los diferentes proyectos presentados ha rechazado la candidatura presentada por la cabecera de Castilla-La Mancha.

La fase final del proceso, cuya suerte se decidirá en diciembre, no contará con Toledo. El alcalde, Carlos Velázquez, ha recibido la negativa del jurado junto a buena parte de su equipo de Gobierno y algunos concejales de la oposición en el patio acristalado del Ayuntamiento, donde se ha instalado una pantalla gigante para seguir el fallo en directo.

El Ministerio de Cultura, sede desde la que se ha emitido el veredicto, ha rechazado las iniciativas de Toledo y otros cuatro municipios en la ronda final. Los diez miembros del panel examinador han escogido a las localidades de Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo como candidatas a la distinción.

La capital regional se adentró en la carrera hacia la distinción europea a finales de 2023, una aspiración que no ha podido concretar en este intento.

En una breve comparecencia, Velázquez ha defendido la "hoja de ruta" cultural de la ciudad. Al mismo tiempo, ha convocado a la sociedad toledana a perseverar en el intento. "Todo el esfuerzo que se ha realizado no va a caer en saco roto: nadie quiere que paremos".

Antes de conocer al póquer de candidatas definitivas, el comité de expertos ha remarcado la "importancia" que la distinción de Capital Europea de la Cultura desempeña en la construcción del paradigma comunitario. "Son un auténtico laboratorio de inversión creativa y sostenible".