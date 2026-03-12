La puerta principal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina amanece vandalizada con una pintada: "Uxoricidio PP"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha denunciado que la puerta principal del Ayuntamiento ha sido vandalizada con una pintada en la que se puede leer "uxoricidio PP", una palabra que alude al asesinato de una mujer a manos de su marido o pareja.

Según el regidor, el equipo de Gobierno compuesto por PP y Vox denunciará este acto vandálico ante la Policía Nacional.

Gregorio ha pedido que se investigue quién o quiénes son los responsables de "atentar contra el patrimonio y la dignidad del PP, que es un firme defensor de la mujer y de la lucha contra la violencia de género".

"La pintada está en la puerta principal. Quizá haya una cámara que enfoque los hechos", ha expresado.

Asimismo, ha recordado que el Partido Popular participó en el Pacto de Estado en contra de la violencia de género.

Vox pide "unión"

Por su parte, el teniente de alcalde y portavoz de Vox, David Moreno, ha condenado la pintada y ha pedido "unión" de todos los grupos políticos ante un hecho como este.

"Vox busca una igualdad real y la defensa de las mujeres. Que explique el PSOE por qué se opone a prohibir 'cárceles de tela' como son el burka y el niqab. Y por qué se opone a endurecer las penas para violadores, acosadores y maltratadores", ha sentenciado.

Condena del PSOE

Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha condenado la pintada, afirmando que dicho acto "supone un atentado contra un elemento patrimonial de la ciudad como es la puerta de acceso a un edificio tan representativo como el Ayuntamiento, que representa a todos los talaveranos y talaveranas".

"Este tipo de acciones no son la forma adecuada de reivindicar ni de exigir ninguna causa", han denunciado los socialistas a través de un comunicado.

Por último, han pedido al Gobierno local que actúe "con la mayor rapidez posible para eliminar la pintada y restaurar la situación de la puerta, un elemento que ya fue restaurado durante la pasada legislatura".