El Consorcio de Toledo, la institución que lleva 25 años poniendo de acuerdo al PP y el PSOE con unanimidad total

El alcalde de Toledo y actual presidente del Consorcio, Carlos Velázquez, posa con la plantilla del organismo ante la puerta del Salón Rico, la última gran actuación ejecutada por el Consorcio. Foto: Javier Longobardo

El Salón Rico ha acogido el acto conmemorativo por el cuarto de siglo del Consorcio de la Ciudad de Toledo. Un encuentro que ha reunido a políticos, técnicos y vecinos para recordar el camino recorrido desde 2001, cuando se fundó la institución que lleva 25 años poniendo de acuerdo al PP y el PSOE con unanimidad total en sus decisiones políticas para revitalizar y recuperar el Casco Histórico.

Así lo ha destacado el alcalde de Toledo y actual presidente, Carlos Velázquez, el cuarto de los presidentes por detrás del 'popular' JJosé Manuel Molina y los socialistas Emiliano García-Page y Milagros Tolón, dado que en los estatutos fundacionales se refiere que la presidencia correrá a cargo del máximo representante político de la ciudad.

El Consorcio está integrado por cuatro administraciones: el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Toledo, y todas aportan representantes al organismo. Pese a los distintos colores políticos, como ocurre ahora con dos administraciones del PP (Ayuntamiento y Diputación) y dos del PSOE (Gobierno y Junta), ni siquiera se vota, porque las medidas se debaten y adoptan por consenso.

Foto de familia de la celebración, en la plaza pública del Corral de Don Diego.

Las cuatro administraciones representadas en el organismo.

El acto, de dos horas de duración, ha empezado con una reflexión del gerente del Consorcio desde 2021, Jesús Corroto, quien ha destacado la apuesta de la institución por mantener un Casco Histórico vivo como barrio para la ciudadanía, uno de sus mantras desde que accedió al cargo.

Una parte significativa, para echar la vista atrás y poner blanco sobre negro la labor del organismo, ha sido la proyección de un reportaje elaborado por Televisión Española de Castilla-La Mancha y el periodista Carlos de la Morena, donde se ha hecho mención a otro documento de 1988, también de la televisión pública, titulado 'La ciudad que agoniza', que actuó "como un aldabonazo" para la conciencia social sobre la necesidad de proteger el patrimonio.

En aquel entonces, el Casco Histórico perdía "200 vecinos al año y acumulaba 1.200 viviendas abandonadas". Hoy, tras una inversión global de 172 millones de euros, la recuperación de espacios públicos, patrimonio histórico y cultural y más de 2.000 viviendas ha servido de "catalizador" para devolver la vida al barrio, han indicado en el acto de celebración.

El acto ha puesto en valor la labor de los técnicos, los trabajadores, los medios de comunicación, los conventos y de los representantes vecinales del barrio. Entre otros, se ha recordado al historiador fallecido Francisco García Martín, conocido como 'Epicaris', como la primera persona que recibió una subvención para la rehabilitación de su vivienda, ha recordado Corroto.

En este aniversario también se ha reconocido a las familias propietarias de inmuebles emblemáticos como la Torre del Alizán, las Termas Romanas, la Tahona del Pintor o la casa de Navarro Ledesma, esenciales para la recuperación para la visita y el uso de estos espacios con salas expositivas, así como a las órdenes religiosas de las Carmelitas Descalzas y el convento de Santa Isabel.

Las familias propietarias de algunos de los espacios visitables con las rutas de patrimonio desconocido como las Termas Romanas o la Torre del Alhizán.

Jornada de puertas abiertas

Para celebrar este hito, el Consorcio abre sus puertas a la ciudadanía. Este sábado y domingo (de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30) se podrán visitar cuatro torres especiales de la ciudad, en concreto la Torre de la Iglesia del Convento de Concepcionistas, la Torre del Al-Hizan, la Torre de la Iglesia de San Sebastián y el Alminar en la Iglesia del Salvador.

El programa continuará el fin de semana del 18 y 19 de abril con la apertura de “claustros y capillas”; el fin de semana del 16 y 17 de mayo podremos visitar “baños y mezquitas”, y el fin de semana del 13 y 14 de junio se destinará a “salones y cuevas”, según ha informado el Consorcio en nota de prensa.

El delegado de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jorge Gómez, ha recordado los diez años de complejas negociaciones necesarios para recuperar espacios como el Corral de Don Diego y el propio Salón Rico, y ha destacado el ánimo de consenso y de lealtad institucional.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha y exvicealcalde de Toledo, José Pablo Sabrido, ha destacado el compromiso del Ejecutivo nacional con la aportación de casi el 55 % del presupuesto del Consorcio, y la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, ha destacado "el esfuerzo compartido".

Finalmente, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha clausurado el evento destacando que el Consorcio es un ejemplo de que las instituciones funcionan, subrayando que "todos los asuntos han salido por unanimidad" de sus miembros.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado la labor del Consorcio y ha recordado una anécdota personal vinculada al organismo.

Velázquez también ha recordado una anécdota personal. Hace 25 años, coincidiendo con el nacimiento del ente, aprobó una oposición de empleo público en el organismo, sacando algo más de un seis de nota, aunque no obtuvo plaza; hoy, como alcalde, lidera el reto de solucionar el problema de la vivienda para garantizar un "Casco vivo", ha conmemorado.