El alcalde de Toledo descarta los elementos más polémicos de las obras del Valle: el auditorio, la fuente y las balizas nocturnas

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha aclarado los detalles de las próximas obras en el Valle. El regidor ha diferenciado entre el proyecto inicial de un auditorio y el plan técnico actual, ahora en fase de licitación y adjudicado provisionalmente a la empresa Proimancha. Esta aclaración llega tras las protestas de unas 200 personas que se manifestaron el 21 de febrero en contra de la urbanización de este paraje natural.

Velázquez ha confirmado la eliminación de varios elementos de la propuesta original, como la fuente ornamental ubicada en un nuevo mirador y la iluminación mediante balizas, a preguntas de los medios antes de la celebración del 25 aniversario del Consorcio de Toledo.

El regidor ha querido zanjar lo que ha calificado como confusión respecto a la construcción de un espacio para eventos, explicando que el concepto de "auditorio" pertenecía a una actuación distinta.

"Una cosa era el auditorio y otra cosa es el proyecto que está en licitación. En estos momentos no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro. El auditorio recuerdan que yo anuncié un espacio de auditorio efímero que íbamos a hacer en colaboración con los estudiantes de la Escuela de Arquitectura", ha explicado.

El 'popular' ha precisado que aquellas propuestas de los alumnos de segundo y quinto curso, supervisadas por sus profesores, no forman parte de la propuesta actual, que cuenta con un presupuesto de casi medio millón de euros.

Carlos Velázquez, en una imagen de archivo. Cristina Villarino

"Un auditorio es un auditorio para coger mucha gente y un mirador es un punto donde mirar, tenga banco o no tenga banco", ha señalado para distinguir ambas propuestas e indicar que la actuación no será invasiva.

En cuanto al proyecto que ejecutará la constructora Proimancha, el regidor ha anunciado modificaciones significativas. "Nos estamos planteando eliminar en ese mirador la fuente porque el mantenimiento de estas fuentes es bastante complejo en general en zonas urbanas, pues imagínese en una zona que, aunque es urbana, es una zona verde de la ciudad", ha señalado.

Asimismo, se retirarán de la intervención las balizas lumínicas nocturnas. Según Velázquez, no resultaba lógico instalar iluminación en la parte alta del paraje cuando la propia Ronda del Valle carece de ella en puntos de mayor tránsito peatonal y de tráfico.

El objetivo municipal ahora es que el presupuesto afectado por estos recortes se compense reubicando, por ejemplo, la iluminación de la Ronda del Valle, donde es "más necesario y más útil".

Apuesta por lo natural

El proyecto final busca, en palabras del alcalde, facilitar que los ciudadanos "redescubran" una zona menos transitada y centrada en el aspecto natural del entorno. En concreto, se ha referido a la que conecta la ronda con el aparcamiento del Hospital Geriátrico del Valle. "Lo que queremos es un proyecto que facilite y redescubra nuevos caminos a muchas personas que conocen el Valle, pero esta parte del Valle no", ha concluido.