Monbus renovará la flota con autobuses con menos de tres años en la línea Toledo-Talavera tras el ultimátum de la Junta

La empresa Monbus se ha comprometido a renovar parte de la flota y aplicar varias mejoras en la línea de autobús entre Toledo y Talavera de la Reina tras las exigencias del Gobierno de Castilla-La Mancha, que mantiene abierta la posibilidad de rescindir el contrato si no se cumplen los compromisos.

Entre las medidas anunciadas figura la incorporación progresiva durante las próximas dos semanas de cerca de una decena de autobuses con menos de tres años de antigüedad.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha explicado que el objetivo es "zanjar de una vez por todas las inaceptables deficiencias de un pésimo servicio que se ha estado prestando por parte de esta empresa y que la Junta no va a permitir".

Según ha detallado, las mejoras se centran en cuatro ejes. El primero es la incorporación de autobuses más modernos, con la capacidad y calidad necesaria para garantizar un servicio homogéneo entre expediciones.

Medidas de mejora

En segundo lugar, la empresa reorganizará los turnos y cuadrantes de trabajo para asegurar el cumplimiento de los horarios y minimizar retrasos atribuibles a la operadora.

La tercera medida pasa por redefinir la estrategia de mantenimiento y limpieza de la flota, con el objetivo de que los vehículos se mantengan en condiciones óptimas durante la prestación del servicio.

Por último, Monbus desarrollará un programa de formación para sus empleados orientado a mejorar la conducción eficiente y las buenas prácticas.

Hernando ha señalado que estas medidas llegan después de mantener con la empresa "reuniones muy serias y muy duras" y ha subrayado que la inspección autonómica vigilará de cerca su cumplimiento para mejorar "la calidad de un servicio" que ha calificado de "deplorable".

El Gobierno regional ha advertido de que no dudará en romper el contrato si la compañía incumple alguno de los compromisos.

"Esto ya no se va a aceptar ni un solo día más. La empresa lo sabe y el escudo de la Junta está para defender los intereses de los usuarios y usuarias del transporte público de nuestra región", ha afirmado el consejero.

En ese caso, la Junta tomaría "la decisión más dura", que sería rescindir la concesión y adjudicar el servicio a otra empresa mediante el procedimiento legal correspondiente.

Hernando ha insistido en que la prioridad es recuperar la confianza de los usuarios de esta línea interurbana, una de las más utilizadas entre ambas ciudades de la provincia de Toledo.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha informado sobre asuntos relacionados con Monbus en rueda de prensa. JCCM

La situación de la línea Toledo-Talavera lleva meses generando quejas por retrasos, incidencias y el estado de algunos autobuses. El Gobierno regional, como ya informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, inició en noviembre un proceso sancionador contra Monbus por el mal funcionamiento del servicio, aunque dejó abierta la puerta a que la empresa subsanara las deficiencias.

El acuerdo anunciado ahora busca, según el consejero, marcar "un punto de inflexión". "Esto se ha acabado ya", ha asegurado Hernando, que ha garantizado que la inspección autonómica estará vigilando "todo el día" para comprobar que la empresa cumple con lo pactado.