El Coro Música Viva Nueva York abre el Festival El Greco en Toledo con un homenaje al VIII Centenario de la Catedral

El próximo sábado 14 de marzo dará inicio el XIII Festival de Música El Greco en Toledo, en una edición especial dedicada a la conmemoración del VIII Centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral Primada de Toledo. El concierto inaugural, titulado El Camino: Música de Talbot, Casals y Victoria, correrá a cargo del Coro Música Viva Nueva York.

El programa ofrecerá un recorrido musical que abarca desde el siglo XVI hasta el XX y la actualidad con obras de Tomás Luis de Victoria (1548-1611), el compositor y violonchelista catalán Pablo Casals, espirituales afroamericanos de Burleigh, Dawson y Hogan, y la obra coral Path of Miracles o El Camino (2005) del británico Joby Talbot.

Esta última pieza se articula en cuatro movimientos que representan las principales etapas del Camino de Santiago francés, desde Roncesvalles hasta Santiago, reflejando musicalmente la multitudinaria llegada, la introspección del viajero, la esperanza y la celebración final.

Coro Música Viva Nueva York. Real Fundación de Toledo

El concierto forma parte de la gira por España del Coro Música Viva Nueva York, que actúa por primera vez en el país de la mano del Teatro Real.

Entradas

Música Viva NY es una organización artística sin ánimo de lucro fundada hace casi cincuenta años en la histórica iglesia All Souls NYC de Manhattan. Desde 2015, el coro está dirigido por Alejandro Hernández-Valdez, reconocido director de orquesta y pianista por la intensidad y originalidad de su trabajo.

Las entradas, con precios que oscilan entre 20 y 40 euros, pueden adquirirse a través de la web www.musicagreco.com o en las oficinas de la Real Fundación de Toledo de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 horas.

La programación musical del Centenario de la Catedral está organizada por la Real Fundación de Toledo y la Fundación Primatialis Sedes Toletana, con el patrocinio del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y el Gobierno de Castilla-La Mancha, contando con la colaboración especial del Teatro Real para este concierto inaugural.