La ministra Tolón lamenta que el Ayuntamiento de Toledo esté "subrogado a la ultraderecha" este 8M

Milagros Tolón en el acto del 8M de la Delegación del Gobierno en Toledo. Javier Longobardo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha lamentado este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo está "totalmente subrogado a la ultraderecha" al no haber colgado un lazo morado en el consistorio.

"Me parece muy triste que el Partido Popular local no tenga en cuenta a las mujeres", ha subrayado la exalcaldesa de la capital regional y exdelegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha antes de participar en la manifestación del 8M en Toledo.

Colapso" judicial en violencia de género

Por otro lado, Tolón ha afirmado que el Gobierno "está trabajando ya" para poner fin al "colapso" en los tribunales de Castilla-La Mancha en materia de violencia de género que denunciaba este sábado la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray, en una entrevista concedida a Europa Press.

"No solamente en Toledo Capital sino en Illescas para reforzar algo tan importante como son los juzgados que juzgan a los maltratadores", ha incidido la ministra.

"La violencia machista existe"

Antes de partir junto a la marcha feminista que ha comenzado en el Parque de la Vega de Toledo con un "no a la guerra", Tolón ha recordado que "la violencia machista existe y creo que es antagónica totalmente con las libertades".

Asimismo, ha apostado por la educación para combatir "a los que niegan la violencia machista", asegurando que "es mucho todavía el camino que tenemos que recorrer".

Para la responsable de Educación "no basta" con la "cifra récord de mujeres ocupadas". Ha considerado estos objetivos insuficientes "porque el Partido Socialista y este Gobierno es un gobierno feminista", ha concluido.