La Orquesta Panorama volverá al Corpus de Toledo el jueves 4 de junio en el recinto ferial de la Peraleda

El día grande de la fiesta grande de Toledo tiene nombre propio: Orquesta Panorama. La orquesta más potente del país vuelve a la ciudad con un recital en el recinto ferial de la Peraleda el jueves 4 de junio.

El Corpus deja un calendario de conciertos y eventos musicales en el ferial que empieza el 29 de mayo con el concierto Hit FM Corpus, con DJs como Alvama Ice, Ballesteros o Sofía Cristo.

El 30 de mayo es el turno del grupo Mago de Oz; el 31 de mayo habrá espacio para monólogos, mientras que el 3 de junio se celebrará el concierto de Los 40 Corpus.

Dani Martín desembarcará en Toledo el 5 de junio y el día siguiente será el turno de Hijos de la Ruina, para terminar los eventos el 7 de junio con el recital de Radiolé.

Con este programa, el Ayuntamiento de Toledo ha sacado a concurso la explotación de 8 carpas de ocio nocturno de 10 x 20 metros (a instalar por el consistorio), para la realización de actividades de hostelería y restauración en el recinto durante los días de fiesta.

La superficie de las carpas es de 200 metros cuadrados y el horario de funcionamiento será desde las 12:00 horas hasta las 05:30 horas del día siguiente.

Los días 31 de mayo, 1, 2 y 7 de junio deberán cerrar a las 02:30 horas. El día 29 de mayo, al celebrarse en el recinto el evento Gran Reto, deberán abrir al público a partir de las 12:00 horas.

Cada carpa sale por un total de 7.950,00 euros al alza. Los interesados en la licitación podrán presentar un máximo de dos ofertas, al limitarse a dos el número de carpas a adjudicar a la misma persona física o jurídica.

Los interesados tienen hasta el 23 de marzo para presentar sus ofertas.