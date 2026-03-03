La presidenta de la Diputación de Toledo recibe el galardón a la Excelencia por el oleoturismo: "Refleja el esfuerzo conjunto"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha recibido el Galardón a la Excelencia en la World Olive Oil Exhibition por la estrategia provincial de apoyo al oleoturismo, que sitúa a Toledo como referente internacional en turismo vinculado al aceite de oliva.

El reconocimiento, entregado por Rafael García González, viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ha destacado la labor estratégica de la Diputación en la promoción y consolidación del oleoturismo como motor de desarrollo turístico y económico en la provincia.

Cedillo ha estado acompañada por la diputada de Medio Ambiente, Marina García, reforzando la presencia institucional de Toledo en un evento de carácter internacional que reúne a profesionales, empresas y entidades de la industria oleícola y del turismo gastronómico.

Durante la ceremonia, la presidenta ha subrayado que "este galardón es fruto del trabajo conjunto realizado desde la Diputación de Toledo, de nuestra apuesta por poner en valor nuestras almazaras y de respaldar al sector, situando al oleoturismo como una oportunidad de futuro para nuestros municipios y para toda la provincia".

Respaldo institucional

Cedillo ha añadido que el premio se recibe "con orgullo y con una enorme responsabilidad, en nombre de los agricultores, de las almazaras y de todos los que cada día cuidan nuestros olivares y transforman una tradición centenaria en oportunidad de futuro".

La presidenta ha recordado que el respaldo de la institución incluye la promoción de rutas, experiencias y productos ligados a las almazaras, la internacionalización de la oferta turística y la visibilidad de los aceites de oliva de calidad en mercados exteriores.

"El galardón nos indica que vamos por el buen camino. Apoyar al sector no es solo una obligación institucional, sino una inversión de futuro", ha concluido Cedillo, destacando la integración de turismo, gastronomía, patrimonio y naturaleza alrededor de un producto esencial en la identidad cultural de la provincia.