Goya, pasodobles y tauromaquia brillan en una velada cultural única en Villaseca de la Sagra

Gala 'La tauromaquia de Goya y el duende del pasadoble' celebrado en Villaseca de la Sagra. Ayuntamiento Villaseca de la Sagra

Villaseca de la Sagra ha vivido en la noche del domingo 1 de marzo una de las veladas más singulares y culturales de sus XXV Jornadas Taurinas con la celebración del espectáculo 'La tauromaquia de Goya y el duende del pasodoble', una propuesta artística que ha fusionado música, danza y sentimiento taurino en el Auditorio Juan Pascual de Mena.

El acto, idea original de Roberto Jiménez Silva, ha ofrecido un recorrido por la dimensión cultural del toreo, evocando la pintura de Francisco de Goya y la esencia sonora del pasodoble como expresiones profundamente ligadas a la identidad taurina.

La Banda Municipal de Música de Villaseca de la Sagra, dirigida por Alberto Toledo, se ha convertido en el eje vertebrador de un espectáculo dinámico y emotivo que ha conquistado al público desde los primeros compases.

Sobre el escenario ha destacado la voz de la cantante María Rubí, la creatividad musical de los compositores Miguel Martín y Eugenio Gómez, así como la elegancia coreográfica de Miriam García y Alba Gallego, quienes aportaron movimiento, plasticidad y emoción a una propuesta capaz de conjugar tradición y modernidad.

Colaboración especial

La velada ha contado además con la colaboración especial del novillero con picadores y triunfador del Alfarero de Plata 2024, Jorge Hurtado. Su presencia ha simbolizado la unión entre el arte escénico y la realidad del ruedo, reforzando el vínculo entre cultura y tauromaquia.

El resultado ha sido un espectáculo de alto nivel artístico que hizo las delicias del público asistente y ha reafirmado la apuesta de Villaseca por una tauromaquia entendida también como manifestación cultural integral.

Las Jornadas Taurinas continúan este lunes 2 de marzo con la mesa-coloquio titulada 'Un relevo necesario', centrada en el futuro inmediato del escalafón taurino. Los matadores Saúl Jiménez Fortes, David Galván y Víctor Hernández protagonizarán un encuentro en el que se analizará el presente y el porvenir del toreo desde la perspectiva del sacrificio, la verdad y la evolución natural de la profesión.

Al término de la charla tendrá lugar el esperado sorteo de las tres novilladas clasificatorias del XII Alfarero de Plata 2026, uno de los momentos más señalados para los jóvenes aspirantes que buscan abrirse camino en Villaseca.

De este modo, las XXV Jornadas Taurinas continúan combinando cultura, reflexión y compromiso con el futuro de la Fiesta, consolidando a Villaseca de la Sagra como un referente en la defensa y promoción de la tauromaquia.