La Catedral de Toledo recuperará la 'lyra coelis' por sus 800 años: un instrumento del XVI conservado en Bruselas

Presentación de la programación musical que conmemorará el VIII Centenario de la Catedral de Toledo.

La Catedral de Toledo ha presentado el programa musical de la conmemoración de los 800 años de la construcción del templo, que contará con batallas de órganos, músicos de la ciudad o la recuperación del sonido de la 'lyra coelis', la lira toledana, un instrumento del siglo XVI "hecho para Toledo" y conservado desde el siglo XX en Bruselas.

El acto ha contado con la presencia del deán catedralicio, Juan Pedro Sánchez, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el director del festival, Juan José Montero, el presidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles y la portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos.

La programación, que ya tuvo tres conciertos como preámbulo, incluirá, además de varios conciertos y cuatro batallas de órganos, un programa educativo abierto a los centros escolares de la provincia de Toledo y un simposio de musicología, que se celebrará en octubre.

El 14 de marzo, el coro Música Viva de Nueva York presentará 'El camino: Música de Talbot, Casals y Victoria', que hará un recorrido musical desde el siglo XVI hasta el XX y que se basa en la atmósfera que genera el Camino de Santiago.

El 21 de marzo se recuperará el sonido de la 'lyra coelis' o lira toledana, con la que se interpretarán 'Tres obras del maestro Juan Rosell para la Semana Santa de la Catedral de Toledo en 1964', con el que se pretende rememorar esa Semana Santa con un concierto de Nereydas, dirigido por Ulises Illán.

Este instrumento, ideado por el fraile Raimundo Truchado en el siglo XVII, se conserva desde principios del siglo XX en el Museo de Instrumentos de Música de Bruselas, aunque según ha detallado Montero en la presentación del programa, perdió su sonido y ahora se va a recuperar tras hacer una copia del que se encuentra en el museo belga.

Un instrumento que "está hecho para Toledo", según ha asegurado Jesús Carrobles, que ha apuntado a que, pensando en él, se compusieron esas piezas exclusivas para el templo toledano.

Habrá cuatro batallas de órganos: el 9 y 11 de abril se invocará la memoria de 'Fernando III el Santo'; el 25 de abril, una en honor del Corpus Christi; el 3 de octubre se celebrará el 'Milagro de la Virgen'; y el 17 de octubre, otra inspirada en la Catedral de Santa María.

El 18 de abril se hará un recorrido por los lugares de la vida del Greco con 'La Horeya del Músico es come loyo del Pintor', a cargo de La Violondrina; mientras que el 10 de octubre se invitará a revivir un Corpus Christi del siglo XVIII con 'Arias y motetes para el Corpus de Toledo', interpretado por Nereydas y dirigido por Ulises Illán.

Además, la Orquesta del Teatro Real y el Coro de RTVE interpretarán, el 14 de noviembre, la Sinfonía 104 de Haydn y el réquiem de Cherubini.

La programación incluye también un ciclo dedicado a los músicos toledanos: el 31 de octubre el coro Jacinto Guerrero interpretará el réquiem de Brahms; el orfeón Tres Culturas dedicará un concierto a la música del siglo XVI de la Catedral; y ya en 2027, habrá un concierto de la capilla musical de la Diócesis de Toledo.

Un programa educativo y un simposio musical

Además de los conciertos que se celebrarán en el templo, desde septiembre de 2026, los colegios podrán participar en visitas didácticas a la Catedral, donde se expondrá la importancia de la música catedralicia y el funcionamiento de los órganos.

Del 8 al 10 de octubre se celebrará un simposio de musicología, que se centrará en los documentos musicales conservados en el archivo de la Catedral.

Durante la presentación de los actos, el deán ha invitado a participar en la programación con "alegría, gozo y entusiasmo"; mientras que Jesús Carrobles ha confiado en que este programa "se proyecte hacia el futuro".

El alcalde de Toledo ha asegurado que se trata de una programación que ayuda a atraer "turismo de calidad" y ha afirmado que el Ayuntamiento trabajará para que esta programación "trascienda" más allá del 2027, cuando se cierre la efeméride.

Por su parte, Soledad de Frutos ha avanzado que la Diputación provincial reforzará, este año, su apoyo económico a los actos relacionados con el aniversario de la catedral.