Valle Vicente: "En Toledo también hay pseudoguías contando milongas; el antídoto siempre es el profesional"

Valle Vicente posa para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en el Arco de Palacio, con la Catedral de fondo. Foto: Javier Longobardo

Valle Vicente es la presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de Castilla-La Mancha desde hace cuatro años. En el día mundial de la profesión manifiesta su lucha contra la desinformación turística y enfatiza en el valor del guía local como "primer embajador" de una ciudad.

En una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, defiende la nueva ordenanza de turismo en vigor desde el pasado 1 de enero, aunque aboga por evaluarla con llegada de la temporada alta para el sector. "Apoyamos la ordenanza por consenso; ahora toca ver cómo funciona cuando pase la temporada baja", sostiene.

Pregunta: ¿Qué demandan los visitantes de Toledo? En una ciudad con turistas recurrentes, que repiten, ¿hay que ofrecer alternativas curiosas, detalles?

Respuesta: Hay que tener en cuenta que a ciudades como Toledo, Patrimonio de la Humanidad, vienen visitantes casi de cada rincón del mundo, tanto del continente americano como asiático como europeo, y cada tipo de cliente tiene un tipo de interés en la ciudad. Hay gente que viene más interesada en la cultura, en la historia, en la historia de las Tres Culturas en Toledo, en pintura, en El Greco; y hay clientes interesados en gastronomía o en otro tipo de actividades. Tenemos que ser suficientemente profesionales y flexibles para adaptar cada visita a ese tipo de interés.

P: ¿Se hace un buen trabajo en Toledo o hay que hacer autocrítica?

R: Estoy muy satisfecha. En Toledo podemos estar contentos de cómo trabajamos los guías de turismo. En la asociación regional de guías de Castilla-La Mancha tenemos muy buenas relaciones con las diferentes instituciones, los diferentes organismos: con Policía Nacional y Local, con el Ayuntamiento, con la directora general de Turismo y luego con organismos e instituciones privadas como la Catedral, con el Arzobispado, con el Consorcio de Toledo. Es fácil trabajar en la ciudad y eso nos permite, al final, que el cliente perciba una calidad en su experiencia cuando nos visita.

P: Vuestra labor sirve no solo para contar Toledo, sino también para vender Toledo de cara al exterior y que el visitante se lleve una buena sensación de la ciudad y de los toledanos.

R: El guía de turismo es el mejor anfitrión y embajador del destino, pues suele ser el primer contacto del visitante con la ciudad. Es quien decide qué mostrar y cómo contarlo, yendo más allá de la simple exhibición de monumentos. Las piedras hablan, pero muchas veces la gente mira sin ver o sin comprender lo que el patrimonio transmite; ahí reside la importancia de la interpretación del guía.

Al final, la experiencia del visitante depende de ese enfoque personal. Si eres una persona abierta, positiva y alegre, logras transmitir esa energía a quienes te acompañan, transformando por completo la calidad de la visita.

P: ¿Se cuenta bien Toledo y su historia? Algunos profesionales señaláis los "gazapos" cometidos por algunos compañeros.

R: Como en cualquier profesión, existen perfiles bien formados y rigurosos con la información, frente a otros que no lo son tanto. Por ello, uno de los pilares de mi asociación es la formación continua, tanto específica como genérica, de la mano de especialistas, arqueólogos e historiadores.

Siempre buscamos que nuestra información sea fiel a la realidad. Somos conscientes de la existencia de pseudoprofesionales o pseudoguías, si es que se les puede llamar así, y a menudo escuchamos verdaderas barbaridades. No me refiero a las leyendas, que en Toledo son muchas, hermosas y forman parte de nuestra identidad entre lo ficticio y lo real, sino a errores técnicos.

Escuchamos, por ejemplo, que El entierro del señor de Orgaz de El Greco es un fresco, o que la escultura de Cristina Iglesias es un sistema de drenaje de aguas subterráneas. Eso demuestra una falta de formación e interés por el propio trabajo. Desde nuestra posición, no consideramos que alguien así sea un profesional; es simplemente alguien que se ha leído un panfleto y ha salido a la calle a contar cualquier milonga.

P: ¿Cuál es el antídoto ante eso?

R: El único antídoto es que quien contrate una visita se cerciore de que la realice un guía habilitado, un profesional. Es fundamental que sea un profesional de la asociación regional de Castilla-La Mancha, integrada en la Confederación de Guías de España (CEFAPIT). Todos compartimos códigos de buenas conductas y formación, de modo que, ya sea a nivel local o nacional, nos regimos por un mismo sentido común y las mejores prácticas profesionales.

P: La ordenanza de turismo salió adelante y se aplica desde el 1 de enero de 2026. ¿Cómo está funcionando?

R: Nosotros apoyamos la medida porque fue fruto del consenso y de muchas conversaciones y reuniones con el Ayuntamiento, con el concejal del área, José Manuel Velasco, y con las otras dos asociaciones de guías de turismo de Toledo.

A día de hoy todavía es difícil valorar la ordenanza porque estamos en temporada baja. En Toledo no hay un volumen suficiente de turistas en los meses de enero y febrero para hacer una evaluación real, pero este periodo nos está sirviendo como tiempo de adaptación y para ir informando a quienes nos visitan.

Debemos tener en cuenta que muchos compañeros trabajan con tour leaders de países asiáticos (como Japón, Corea o Taiwán) que vienen habitualmente, quizás cada mes o cada tres meses, y hay que explicarles cómo funciona la nueva normativa. Por tanto, este es un tiempo de transición para ajustar nuestros recorridos y mantener informadas a las agencias.

P: ¿Hay algún aspecto donde os hubiese gustado ir más allá? ¿Hay que limitar el número de los grupos de turistas en más calles?

R: Como primer paso está bien. Habrá que ir viendo su evolución y si es necesario aplicar otro tipo de medidas en otras calles, pero eso se decidirá según los resultados. También habrá que analizar el número de visitantes que lleguen este año a Toledo y cómo se desempeña la ordenanza con estas medidas.

P: ¿Entendéis a los vecinos molestos en algunas zonas, por ejemplo, la calle Hombre de Palo, que suele estar muy saturada?

R: Por supuesto que entendemos al vecino; no es solo empatía, es que muchos de nosotros residimos en Toledo y conocemos de primera mano la situación de la ciudad. Somos solidarios porque compartimos la vida cotidiana en el Casco Histórico, pero creemos que debe haber un entendimiento mutuo. Los residentes también deben tener algo de paciencia con los visitantes, ya que el turismo es el motor económico principal de la ciudad.

Por nuestra parte, siempre realizamos esa labor de concienciación con nuestros grupos: 'Por favor, es una ciudad viva, vamos a ser respetuosos con el entorno, el patrimonio, los residentes y el tránsito de vehículos'. Sin embargo, tratamos con personas, y hay quienes atienden más que otros. Aun así, cuando los grupos son organizados, es mucho más sencillo gestionarlos y mantener el orden.

A menudo, quienes colapsan las calles más estrechas, como Hombre de Palo, la calle Ancha o la calle Comercio, son visitantes individuales. En muchos casos no pertenecen a nuestros grupos, sino que vienen por su cuenta a pasar el día desde Madrid u otros lugares y no dependen de nosotros. Por tanto, la responsabilidad no recae, ni muchísimo menos, solo en los guías. Al contrario, nuestros grupos van más organizados, mientras que el turismo disperso es el que suele ocupar el espacio de forma más desordenada.

P: ¿Toledo puede albergar más turismo? ¿Hay espacio para más o hemos llegado al tope?

R: Todo depende de con qué comparemos. Por ejemplo, ahora en enero, febrero o principios de marzo, las calles están vacías y a veces da hasta lástima verlas así a las cinco de la tarde. Luego, por supuesto, llegará la temporada de abril, mayo y junio, y las volveremos a ver llenas de vida. El año pasado rozamos los tres millones de turistas; creo que es una cifra excelente y, desde el sector, ojalá se alcance o incluso se supere este año.

P: Los free tour se quejan de que la ordenanza va contra su trabajo. ¿Cómo valoráis la presencia de paraguas u otros elementos llamativos en Zocodover?

R: Respecto al uso de los paraguas, siempre nos hemos opuesto al modelo de free tour tal como se plantea, ya que el paraguas funciona como un reclamo publicitario y un punto de venta en la vía pública, algo que está prohibido. Lo único que siempre hemos reivindicado es que todos trabajemos bajo las mismas condiciones y la misma normativa.

No pedimos un trato diferenciado para estas empresas o su modelo económico; simplemente exigimos igualdad. Si los más de cien guías de nuestra asociación saliéramos a la plaza de Zocodover con paraguas, cada uno vendiendo por su cuenta, colapsaríamos el espacio.

Por tanto, pedimos que se aplique la normativa vigente sobre publicidad y venta en la calle, y que todos cumplamos las mismas reglas. Cuando yo me ubico en un punto, ya sea Zocodover, la estación del AVE o la Puerta de Bisagra, utilizo un cartel identificativo para que mis clientes me localicen, pero no permanezco todo el día allí captando, vendiendo o recepcionando gente de forma indefinida.

P: ¿Cuál es la visita que más te gusta hacer? ¿Y la que más te piden los clientes?

R: Las familias americanas, que son el tipo de cliente con el que yo trabajo, vienen interesadas en conocer la historia de las Tres Culturas, la convivencia de las tres religiones en Toledo. Me encanta enseñar el cuadro de El Greco, El entierro del conde de Orgaz; me encanta enseñar la Catedral, pero también la sinagoga del Tránsito o la mezquita de Tornerías.

P: ¿Tienes alguna ciudad de referencia donde se trabaje con excelencia en materia turística?

R: Me fijo cuando viajo como turista. Además, nosotros pertenecemos a la Confederación Nacional de Guías de España y celebramos un congreso anual donde ponemos en común lo bueno y lo malo de nuestros destinos. En esa reunión te das cuenta de lo que hacen otros mejor que tú o lo que hacen peor que tú, y aprendes un montón. Y la principal conclusión es que en Toledo podemos estar satisfechos de cómo trabajamos.

P: ¿Cómo vais a celebrar el Día del Guía de Turismo?

Desde hace ya muchos años, desde la asociación regional de guías de Castilla-La Mancha organizamos unas visitas que son solidarias para diferentes organismos. En este caso, este año volvemos a colaborar con Cáritas de Toledo. Con motivo del VIII Centenario de la Catedral, queríamos ser parte de esta celebración y las visitas serán a espacios más desconocidos del edificio.