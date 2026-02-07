Toledo corta varios tramos de la senda ecológica y del camino de Albarreal ante el desbordamiento del Tajo

Imagen difundida por el Ayuntamiento de Toledo de la crecida.

El Ayuntamiento de Toledo ha cortado varios tramos de la senda ecológica en la zona de la Cornisa y uno del camino de Albarreal debido a los desbordamientos del río Tajo provocados por las intensas lluvias de los últimos días.

El Consistorio toledano mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias Municipal (Platemun) desde este viernes. Esta medida se mantiene en coordinación con el Plan Especial de Protección Civil de Castilla-La Mancha (Pricam), ante la evolución del caudal a su paso por la ciudad y la previsión de precipitaciones continuadas de la Aemet.

El Ayuntamiento ha informado de que mantiene un seguimiento constante de la situación meteorológica e hidrológica. Esto incluye una vigilancia reforzada en zonas sensibles, servicios municipales operativos y una coordinación permanente con Policía Local, Bomberos y Protección Civil para ofrecer información preventiva a la ciudadanía.

Crecida del Tajo a su paso por Toledo.

Corte en el camino de Albarreal.

Estado de la zona del Barco del Pasaje, en la Cornisa.

Asimismo, el Gobierno local ha pedido máxima precaución a la población durante todo el fin de semana ante las condiciones adversas. Por su parte, el portavoz municipal, Juanjo Alcalde, recordó esta semana que el Ayuntamiento ha destinado ya más de 800.000 euros a reparar los daños de la crecida del año pasado, que afectó gravemente a diversos tramos de la senda.