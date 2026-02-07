Talavera vive una situación "complicada" con 15 casas inundadas y arroyos "prácticamente desbordados"

El alcalde José Julián Gregorio junto a miembros de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Servicios Generales del Ayuntamiento, Bomberos, Cruz Roja y Aqualia, los ediles de Seguridad Ciudadana, de Urbanismo, de Deportes, y de Agricultura y Ganadería.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha reconocido que la ciudad vive una situación "complicada" debido a que los arroyos que la atraviesan están prácticamente desbordados y el nivel freático se sitúa a solo unos centímetros de la superficie. Pese a ello, ha enviado un mensaje de "calma, tranquilidad y sosiego", asegurando que los servicios de emergencia actúan con la mayor celeridad posible.

Así se lo ha trasladado al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, durante la reunión telemática del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), en la que han participado miembros del CECOPAL de Talavera para actualizar los datos tras las intensas lluvias de la borrasca Marta. Según la Aemet, las precipitaciones continuarán con previsiones de hasta 40 litros en 24 horas.

Gregorio ha precisado que hay alrededor de 15 viviendas afectadas por inundaciones y ha resaltado el "impresionante" trabajo de los servicios de emergencias para ayudar a estas familias.

Asimismo, ha adelantado que el arroyo de La Portiña sigue siendo el punto "más conflictivo", ya que está descargando agua al haber agotado su capacidad de contención.

El alcalde ha informado a Page del envío de un escrito solicitando al Infocam apoyo para los bomberos en las labores de achique. El presidente regional ha mostrado su colaboración y el alcalde le ha solicitado, además, el respaldo de la Junta para obtener fondos europeos destinados a la modernización de la presa de La Portiña.

Actualmente, las mayores complicaciones se localizan en los arroyos que discurren bajo la ciudad, que han provocado inundaciones en calles como Entretorres, Hilanderas, Grisetas y el tramo inferior de Templarios. Por precaución, el Ayuntamiento mantiene cortadas al tráfico las calles San Martín, Mula (con el callejón Ideal), Bancaleros, Cristo de la Salud y un tramo de la Portiña del Salvador.

El regidor ha insistido en que existe una vigilancia permanente por parte de la Policía Local, Protección Civil y Policía Nacional en arroyos y caminos. De hecho, durante el fin de semana se han reforzado las patrullas.

Por otra parte, los Servicios Generales continúan repartiendo bombas de achique; en solo dos días se han distribuido 2.744 sacos de tierra en zonas inundables y habrá retenes de electricistas y electromecánicos disponibles durante todo el fin de semana.

Desde el jueves 5 de febrero, las instalaciones del polideportivo José Ángel de Jesús Encinas se pusieron a disposición de los vecinos que necesitasen asearse, aunque el alcalde ha informado de que, por el momento, nadie ha hecho uso de ellas.

También permanece prohibido el acceso a los parques públicos de las zonas de los Sifones, el Paredón y Madre de la Esperanza, así como a los pasos inferiores de la ribera del Tajo.

Finalmente, el alcalde ha explicado que, según la Confederación Hidrográfica del Tajo, el río discurre con un caudal similar al de ayer. Aunque continúa en nivel rojo, "está monitorizado y controlado", por lo que Gregorio reitera su llamamiento a la calma y la prudencia.

Asimismo, el Ayuntamiento recomienda que, en caso de inundación en garajes, los propietarios no bajen a por sus vehículos ni utilicen los ascensores, ante el riesgo de quedar atrapados por la subida del agua o un corte de luz.

En Puertollano

Por otro lado, el Comité de Coordinación de Emergencias Local (Cecopal) de Puertollano (Ciudad Real) ha acordado la suspensión de todas las actividades al aire libre y el cierre de los parques públicos este sábado y domingo ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.



La decisión se ha adoptado en una reunión celebrada a primera hora de este sábado, presidida por el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, y en la que han participado responsables de los cuerpos de seguridad y emergencias, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Visita a Malagón

Por su parte, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, se ha desplazado a Malagón para evaluar los daños del fuerte temporal. Las intensas lluvias han afectado a infraestructuras municipales, caminos rurales y zonas próximas a los arroyos locales.

Durante su visita este viernes, acompañado por el alcalde y vicepresidente provincial, Adrián Fernández, Valverde conoció de primera mano el alcance de las incidencias, según ha informado la institución en nota de prensa.

.