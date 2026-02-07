El pequeño pueblo de La Mata, en Toledo, estrenará un parque infantil con paseo y jardines financiado por la Diputación

El pequeño pueblo toledano de La Mata, de unos 900 habitantes, contará próximamente con un nuevo parque infantil equipado con zonas de paseo y áreas ajardinadas. La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y el alcalde de la localidad, Indalecio Ferrero, han visitado las obras en la parcela situada entre la calle Vereda del Monte y la Travesía de Carriches.

La actuación se financia a través del Plan Extraordinario de Inversión 2025 con un presupuesto de 48.240 euros, según ha informado la institución provincial en nota de prensa.

El proyecto se desarrolla inicialmente sobre 442 metros cuadrados de una parcela municipal de 1.380 metros cuadrados y contempla la instalación de un parque infantil con zonas de paseo y áreas verdes. El espacio pasará a convertirse en un lugar de encuentro vecinal y en un entorno seguro y accesible para familias y niños.

En fases posteriores, se ampliará con un parque biosaludable y una zona de calistenia, consolidando un nuevo pulmón verde para La Mata, también con la colaboración de la Diputación de Toledo.

Entre las obras previstas se incluyen la ampliación de aceras para mejorar la movilidad peatonal y la conexión entre calles, paseos interiores, áreas estanciales y zonas ajardinadas con pradera de césped. La zona de juegos se delimita con bordillos y cuenta con pavimento elástico de cuatro centímetros de espesor para amortiguar posibles caídas.

Además, se instalarán bancos, papeleras y una red de riego para mantener las zonas verdes, mientras que los aparatos de juego infantil se incorporan con otra subvención. El plazo máximo previsto para la ejecución de las obras es de cuatro meses, garantizando una actuación que refuerza la cooperación entre Diputación y Ayuntamiento y el compromiso con la creación de entornos urbanos más verdes y accesibles.

Demanda vecinal

Tanto la presidenta como el alcalde han destacado la importancia de este tipo de actuaciones que vienen a generar esperanza en los municipios y atienden a los más pequeños, confirmando así la apuesta de la Diputación por crear lugares de ocio y de convivencia en los pueblos.

Y es por eso que Concepción Cedillo ha subrayado la importancia de este tipo de inversiones en municipios pequeños, destacando que la Diputación acompaña a los ayuntamientos desde la redacción del proyecto hasta la financiación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Por su parte, el alcalde, Indalecio Ferrero, valora la colaboración institucional y señala que el nuevo parque responde a una demanda vecinal, transformando un espacio municipal en un lugar de disfrute y encuentro para toda la población.