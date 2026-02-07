Núñez pone a Velázquez y a Toledo como ejemplos en la gestión de vivienda con la EMV: "Ha frenado el éxodo de jóvenes"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto al líder regional del PP, Paco Núñez, y el concejal de Vivienda y diputado nacional del partido.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto en valor este viernes el impulso a la vivienda que está llevando a cabo el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la ciudad, gracias a la gestión que se lleva a cabo desde la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMV), que ha calificado como “la mejor herramienta” para que la capital siga siendo un "referente" en nuestro país.

De esta forma se ha pronunciado Núñez durante la visita que ha realizado junto al primer edil toledano a las instalaciones de la EMV, donde ha aprovechado para felicitar a Velázquez por su gestión tras “demasiados años de gobierno socialista” en los que no se puso encima de la mesa "ni una sola promoción de vivienda" por parte de la empresa municipal.

Así, el presidente de los populares en la región ha recordado cómo "los jóvenes se marchaban en busca de oportunidades a otros lugares" y los toledanos "contemplaban con envidia" que otras ciudades sí recibían un impulso en vivienda que en Toledo no se llevaba a cabo por las políticas socialistas.

Por ello, ha insistido en que el trabajo de Velázquez en la construcción de nuevas viviendas "es una gran herramienta" para que Toledo "siga creciendo, tenga emprendimiento y la capacidad de ser una gran capital regional que genere empleo, actividad económica y devuelva la ilusión a sus vecinos".

Por su parte, el alcalde de la ciudad ha aprovechado para recordar que, "tras la paralización de la gestión de la EMV y la incapacidad del anterior gobierno municipal" para construir ni una sola vivienda en 16 años, el PP al frente del Ayuntamiento de Toledo "ha recuperado la actividad" y tiene en marcha varios proyectos que contribuyen a "frenar el exilio de jóvenes en búsqueda de vivienda en el alfoz de Toledo".

Además, ha añadido que la vivienda “es una de las claves para hacer ciudad y dar oportunidades para generar el desarrollo y bienestar de una familia”.

Por ello ha indicado que “queremos que Toledo sea la mejor ciudad para vivir”, consciente de que ya se goza de una buena calidad de vida. Velázquez ha informado además de que el padrón municipal ha aumentado en 1.616 habitantes llegando a las 88.356 personas que viven en la ciudad de Toledo.