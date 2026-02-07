Fallece en Toledo Jesús Fuentes Lázaro, figura clave en la historia política y social de Castilla-La Mancha

Ha fallecido Jesús Fuentes Lázaro, figura esencial en la historia política y social de Castilla-La Mancha. El político, profesor de Literatura e Historia y periodista ha muerto este sábado en el Hospital de Toledo, donde permanecía ingresado a causa de un cáncer.

Con su partida, no solo se va un político de raza e histórico militante del PSOE de Toledo, sino también un profesor entregado, un hombre querido por sus vecinos y un colaborador fundamental de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En nuestro medio publicaba su columna semanal 'Capilla Sixtina' cada martes. La última de ellas, titulada 'Petición al pueblo norteamericano', vio la luz el pasado 13 de enero.

Jesús Fuentes Lázaro prometiendo el cargo de presidente preautonómico.

Descanse en paz Jesús Fuentes, un socialista comprometido con la democracia, la libertad y el trabajo por el bien común.



Un referente del socialismo en Castilla-La Mancha, un ejemplo de servidor público y un gran amigo.



Un abrazo grande a familia.

Nacido en Toledo en 1946, Fuentes Lázaro fue presidente de la Junta de Comunidades en su etapa preautonómica (desde diciembre de 1982 hasta mayo de 1983), periodo en el que sentó las bases de lo que hoy es nuestra región.

Su vocación de servicio público se extendió a todos los niveles de la administración. Fue concejal del Ayuntamiento de Toledo entre 1987 y 1991, ejerciendo como portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Durante ese mismo periodo, desempeñó también la portavocía de los socialistas en la Diputación Provincial de Toledo. Asimismo, lideró el partido a nivel territorial como secretario general del PSOE de la provincia de Toledo desde 1981 hasta 1987.

Fue diputado nacional durante las tres primeras legislaturas de la actual democracia española, así como senador por la provincia de Toledo en la cuarta legislatura.

Licenciado en Magisterio, Historia y Geografía, desarrolló una trayectoria pública "marcada por el compromiso con la educación, la cultura y el servicio a la ciudadanía", subrayan desde el PSOE.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha lamentado profundamente la pérdida. "Descanse en paz Jesús Fuentes, un socialista comprometido con la democracia, la libertad y el trabajo por el bien común. Un referente del socialismo en Castilla-La Mancha, un ejemplo de servidor público y un gran amigo. Un abrazo grande a su familia", ha escrito en sus redes sociales la exalcaldesa de Toledo.

El PSOE de la provincia de Toledo se ha unido a las condolencias destacando la figura del socialista. "Con su pérdida, el socialismo toledano y la región despiden a una figura clave en la construcción institucional de Castilla-La Mancha y en el fortalecimiento del proyecto socialista en la provincia", señalan.

Lamento el fallecimiento de Jesús Fuentes, sin duda un referente de la política y el socialismo en la región y, de forma muy particular, en la provincia de Toledo.



Su huella es imborrable, sin duda.

Mi abrazo a su su familia.



Descansa Jesús 🌹

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, y el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo también han mostrado su pesar.

Desde la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos ante la pérdida de un referente de nuestra tierra.