Madruga: "Si un empresario hiciera lo que la administración con los contratos temporales, igual estaría en la cárcel"

Manuel Madruga, secretario general de Fedeto, recibe a este periódico en la sede de la Patronal toledana en el paseo de Recaredo de la capital. Javier Longobardo

Manuel Madruga analiza el pulso económico de la región con la contundencia que le caracteriza. En esta entrevista, el secretario general de Fedeto carga contra el "electoralismo" en la subida del SMI y la gestión estatal del diálogo social, mientras defiende el modelo de consenso en Castilla-La Mancha. Desde el "cachondeo" del AVE Madrid-Lisboa a su paso por la provincia hasta los datos del absentismo laboral y la siniestralidad, Madruga ofrece una radiografía sin filtros de los retos que enfrenta la empresa de Toledo.

Pregunta: ¿Qué radiografía hace de la situación actual de las empresas toledanas y castellanomanchegas?

Respuesta: Yo creo que el empresariado goza de muy buena salud porque son "empresarios de raza" y la mayor parte de los sectores de la provincia funcionan muy bien. Solo noto una situación más delicada, en ocasiones crítica, en el comercio menor y en el sector del taxi, debido a unas VTC que están actuando de forma ilegal en Toledo.

El problema al que se enfrenta el empresario es global y transversal. No depende tanto del sector como del bombardeo permanente de una burocracia imposible. Antes de venir, hablaba con un arquitecto sobre cómo simplificar los trámites para obtener licencias; por una de obras puedes esperar años en Talavera o en Toledo, pero en un pueblo pequeño, con arquitectos que van cada quince días, te puedes eternizar.

Si además intervienen la Confederación Hidrográfica del Tajo o Medio Ambiente, te puedes ir olvidando. Eso no cercena la voluntad, pero sí la capacidad de invertir. Si a esto le añades la carga de impuestos y cotizaciones sociales, te das cuenta de que el empresario está acogotado en un sistema que no le favorece. ¿Por qué digo entonces que tiene buena salud? Porque, pese a ese agotamiento burocrático y fiscal, es capaz de desarrollar proyectos importantes y salir adelante.

P: ¿Cómo afecta a la empresa el incremento del SMI y la reducción de la jornada?

R: Hay muchos datos de la economía española que se "maquillan". Respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la gente cree que solo se busca un salario digno —el 60 % del salario medio— y ningún empresario se opone a eso. Lo que la ministra de Trabajo oculta es que, según la Ley de Seguridad Social, cuando sube el SMI, las bases mínimas de cotización de todos los regímenes, incluido el autónomo sin empleados, se incrementan automáticamente en la misma proporción más un sexto.

Segundo, las empresas que contratan con la administración mediante pliegos públicos calculan sus costes y márgenes de antemano. Una subida repentina del salario mínimo por "improvisación electoral" descabalga lo pactado en esos contratos. La administración no reconoce ese aumento de costes, por lo que márgenes ya exiguos se reducen aún más, afectando gravemente a sectores como el de limpieza.

Existe una tercera faceta: si es un salario mínimo, ¿por qué no se permite compensarlo con los pluses que ya forman parte del sueldo? Nuestra propuesta es corregir esto para negociar el SMI sin problemas. Además, hay sectores como la agricultura donde es imposible abonar las cifras que pretende la ministra, lo que termina provocando mano de obra encubierta.

No podemos tolerar esto cuando el sector primario ya está castigado por los acuerdos con Mercosur y las limitaciones europeas de producción. Los ganaderos y agricultores son la parte más débil y los primeros en saltar ante la subida del SMI, padeciendo decisiones de la administración que son meramente electorales.

Madruga en un momento de la conversación. Javier Longobardo

P:¿Se trata entonces de una medida puramente electoralista?

R: Puro y duro; no lo veo de otra forma. Podría ver la necesidad de subir el salario si se atendieran nuestras propuestas, pero si se ignora todo lo que ponemos sobre la mesa y se perjudica al sector primario y a quienes dependen del salario mínimo, el objetivo es puramente electoral.

Si estas medidas implican una subida generalizada de cotizaciones por el efecto arrastre, estamos ante electoralismo. De ahí a proponer diez días más de vacaciones o trabajar cuatro días por semana hay un paso, especialmente con las elecciones de 2027 a la vuelta de la esquina. Y todo eso recae ¿sobre quién? Sobre el de siempre. Porque luego, curiosamente, todo ese tipo de medidas solo se aplican en la administración pública.

Esto es curioso: se nos dice que no podemos hacer contratos temporales, pero en España quien tiene mayor número de contratos temporales es la administración pública. Y aquí nadie dice absolutamente nada. Si un empresario hiciera lo que hace la administración pública con los contratos temporales, posiblemente estaría en la cárcel. No digo que se le sancionara, digo que posiblemente estaría en la cárcel. Entonces, consejos vendo que para mí no quiero.

Así actúa esta administración: legisla apoyándose en una sola pata, la de los sindicatos, y prescinde absolutamente de los empresarios bajo el prejuicio de que somos "pobres fascistas". El resultado final es que se legisla con un objetivo electoralista en lugar de regular para hacer las cosas bien.

P: En cuanto al diálogo social, ¿cómo calificaría su estado de salud actual?

R: A nivel local, el diálogo está saneado. Aunque los ayuntamientos suelen tener pocos recursos técnicos para negociar al más alto nivel, son muy sensibles a las opiniones que les manifestamos sobre sus ordenanzas o modificaciones.

En el ámbito regional, goza de muy buena salud. Aquí se negocia todo lo competencia de la Junta; cedemos los empresarios, los sindicatos y el propio Gobierno. El resultado son pactos equilibrados que generan un buen clima y voluntad de solución. Sin embargo, en el Estado, el diálogo es inexistente: es absolutamente cero.

A nivel nacional se obra por imposición e incluso bajo amenaza. Recuerdo que, en una subida del SMI, la ministra planteó: "Los sindicatos piden un cinco, yo ofrezco un cuatro; si ustedes proponen un tres, me voy al cinco". Eso no es negociar. En las juntas directivas de CEOE el sentimiento es siempre el mismo: "hemos tenido que tragar porque si no, habría sido peor". Por tanto, el diálogo social estatal no existe; se gobierna de forma dictatorial y solo de la mano de una de las partes.

P: ¿De qué manera logran Emiliano García-Page y su equipo que la negociación funcione y alcance el consenso en Castilla-La Mancha?

R: Eso no quita que critiquemos ciertas medidas del Gobierno, incluso aunque se lleguen a acuerdos. Al final no es algo que a mí me guste al 100 %, pero hay que ceder para alcanzar consensos. ¿Cómo lo logran el presidente y sus consejeros? Muy fácil: promoviendo el diálogo y, sobre todo, cumpliendo la palabra. No parten del prejuicio de rechazar tus propuestas; se sientan a negociar las horas y los días que sean necesarios.

Si actúas así año tras año, acabas ganándote la confianza de quienes tienes enfrente. Todos sabemos que es mejor entendernos rápido para que la propuesta sea unívoca. En las reuniones a tres, que son la mayoría, hay que saber qué es lo esencial y de qué puedes prescindir para que la negociación salga bien. A mí todavía está por ver que nos hayan impuesto algo en el diálogo social regional.

El responsable de la Patronal posa en su sede de Toledo. Javier Longobardo

P: ¿Qué relevancia tiene Castilla-La Mancha dentro del eje económico del sur de Europa, considerando sus indicadores económicos y el desempeño de su tejido empresarial?

R: Castilla-La Mancha está en el centro de España y sus posibilidades van más allá de lo geográfico. El desarrollo empresarial no tiene por qué quedarse necesariamente en Madrid, que parece el agujero que lo absorbe todo. Un ejemplo es Illescas, que crece a una velocidad vertiginosa; tanto, que la falta de suelo ya impide que crezca más. Habría que simplificar todos los trámites posibles para disponer de más suelo o gestionarlo de otra manera.

P: ¿Considera que el actual modelo de crecimiento en municipios como Illescas es sostenible?

R: Es perfectamente sostenible. Lo que nos falta para que esa sostenibilidad sea real son viviendas, y no disponemos de suelo para ellas. Intentar alquilar hoy una habitación en la zona de La Sagra es difícil, por no decir imposible.

Castilla-La Mancha tiene de todo. Nunca diré que los impuestos son ridículos, pero no hay una presión fiscal de entidad sobre las empresas de forma directa, salvo en cuestiones muy contadas. La presión de la Junta incide quizá más en los pequeños a través del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, pero, en general, el Impuesto de Sociedades y otras figuras similares no dependen de la administración regional.

P: En relación con la ordenanza de turismo de Toledo, ¿qué valoración realiza tras su primer mes de vigencia? El Ayuntamiento ha anunciado que tras apercibir, empezará a sancionar en febrero.

R: Nadie entiende que exista un negocio que no cobre un precio sometido a IVA (en referencia a los free tour). Estos señores dicen que cobran propinas. Si yo fuera ganadero, ¿le diría al comprador de una vaca que me dé una "propina" de 6.000 euros? Encima dicen que el precio es "la voluntad", pero exigen 10 euros por persona.

Resulta que los empresarios del Casco Histórico tienen prohibido captar clientes en la calle o publicitarse fuera de su local, pero los free tour sí podían hacerlo. Hemos puesto veto a esto con la ordenanza. Siguen insistiendo en ser los únicos "pseudoempresarios" con derecho a captar clientes en la calle. ¿De qué va esto? La ordenanza busca que convivan el turismo y el vecino; no puede estar Zocodover atestado de banderines porque unos tengan privilegios y otros no. Quien lo incumpla, que se sancione.

Respecto a los grupos limitados, el uso de auriculares y la prohibición de parar en zonas que corten el paso, creo que funcionará fenomenalmente. Habrá errores al principio hasta que todo se calibre, pero el Ayuntamiento informará a través de la policía y los guías han asumido la responsabilidad de que los turistas actúen cívicamente.

P: Respecto a la ordenanza de carga y descarga, ¿en qué punto se encuentra la negociación? Es posible que les reduzcan el horario o que se adelante el horario de inicio del reparto.

R: No estamos por la labor de que sean más restrictivos, ni creo que el Ayuntamiento tampoco. El problema es que el Casco Histórico es muy complicado y las calles son muy angostas. Todos queremos las calles diáfanas por la mañana, pero el empresario debe prestar el servicio. ¿Por qué se está ralentizando? Porque, por primera vez, se está escuchando a todo el mundo para no aprobar hoy una ordenanza que deba ser modificada mañana. No es fácil. En Fedeto tenemos un servicio dedicado precisamente a esta norma. Creo que lo conseguiremos; veo voluntad de diálogo técnico y el Ayuntamiento está actuando como debe.

P: ¿Qué aspectos considera irrenunciables para optimizar el servicio?

R: No hay nada innegociable. El objetivo es cuadrar cómo abastecer el Casco adecuadamente sin alterar la imagen de la ciudad. No es tan taxativo como imponer un "repartan entre las 6 y las 8 y se acabó". Estamos estudiando cómo hacerlo dentro de un orden y en el mejor horario posible.

P: En cuanto al Plan de Ordenación Municipal (POM), ¿qué nivel de urgencia tiene el sector empresarial de la ciudad tras años de tramitación?

R: Le tenemos ganas; esto va tarde, tardísimo. Debería estar hecho desde que cayó el anterior en 2017. El POM es la competencia municipal absoluta para decidir cómo crece tu ciudad y vamos con prácticamente una década de retraso. Se ha avanzado y parece que hay diseñado un preconcurso para la empresa adjudicataria, pero no lo vemos terminado en esta legislatura; no debería pasar de la siguiente. Esto es como el AVE: esperando el AVE perdemos el tren.

El secretario general de Fedeto se pronuncia sobre el Plan de Ordenación Municipal de Toledo. Javier Longobardo

P: ¿Han tenido ya acceso al documento?

R: No lo hemos visto todavía. Tenemos pendiente una reunión con el Ayuntamiento para que nos expliquen las principales cuestiones. No nos pronunciaremos de forma unívoca porque hay empresarios en zonas muy distintas y cada uno tiene su propia visión. Pondré sobre la mesa las alegaciones de nuestros asociados para que el POM garantice algo serio, que no sea ni la ley de la selva ni una ocurrencia. El concejal, Florentino Delgado, me parece una persona dialogante y con ganas de saber qué quieren los empresarios.

P: Mencionaba el AVE, ¿para cuándo el AVE Madrid-Lisboa?

R: Lo del AVE es un cachondeo. Llevan décadas tomándonos el pelo. Lamentablemente me hago mayor y me jubilaré antes de que llegue. Si Dios quiere, me retiraré a los 65 años, dentro de unos once, y sigo sin ver el final; solo veo anuncio tras anuncio. Tenemos un país sin presupuestos durante tres años y un deterioro en infraestructuras por un flujo de transporte superior al volumen para el que fueron diseñadas. No están en condiciones.

Esta legislatura acabará sin que se ponga el hecho sobre la mesa. Volveremos a empezar con estudios medioambientales de dos años, con las alegaciones sobre la ubicación de la estación, y cuando nos queramos dar cuenta estaré cobrando la jubilación sin poder usar ese tren. He ido al Ministerio a defender el tren de Talavera y me he encontrado con funcionarios de 60 años mirándome como si fuera un tribunal. No me parece un proyecto serio por parte del Ministerio de Transportes, que es quien tiene la competencia. Ojalá me equivoque, pero no lo voy a ver.

P: En relación al polígono industrial, existe preocupación por la disponibilidad de naves en venta, el tráfico y los accesos... ¿Cuál es su visión al respecto?

R: Se han hecho inversiones, pero fundamentalmente en la parte más próxima al casco. La parte del final, donde están las grandísimas industrias, es la que ha estado más descuidada por décadas de parches. Hay socavones de metros de ancho y varios centímetros de profundidad; los coches tienen que esquivarlos para no cargarse las ruedas. Hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para una inversión importante en esa zona, coordinando el calendario con las necesidades estacionales de las empresas.

Lo que más me preocupa del polígono ahora mismo es la zona del arroyo Ramabujas, motivo por el cual tenemos demandada a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

P: ¿Existe alguna novedad procesal respecto a la demanda interpuesta?

R: La novedad es que la justicia es lenta. Acaban de mandar la demanda al Abogado del Estado para que se pronuncie. Se habló mucho de la DANA en Valencia porque cercenó vidas, pero aquí se olvida algo importante: si en vez de llover por la noche hubiera llovido por la mañana, nos pilla en pleno cambio de turno de las grandes empresas. Hubiera podido haber centenares de muertos en Toledo porque el agua arrastraba piedras y peces del tamaño de mi brazo. ¿De dónde salen esos peces? ¿Dónde está la CHT? Hay una balsa por ahí que presuntamente no es legal. No se tienen que dedicar solo a sancionar, sino a velar porque estas cosas no pasen. Si no se limpia el arroyo, aunque se pongan colectores mayores, tendremos el mismo problema. Eso es competencia de la CHT.

P: El absentismo laboral es una de las grandes preocupaciones de la Federación. ¿Cómo está impactando actualmente a la productividad de las empresas?

R: Es el principal problema en toda España. Se ha salido de madre. El dato me sobrecoge: prácticamente 1.600.000 personas no van a trabajar. Tenemos el doble de tasa de absentismo que la media europea. Los sindicatos no quieren hacer nada y no se entiende, porque el principal afectado por el absentismo fraudulento es el trabajador honrado, el compañero que tiene que cubrir al que comete el fraude. La ministra, con la reforma laboral, ató de manos a la empresa. Es imposible despedir a alguien de baja a menos que demuestres (y no todos pueden pagar detectives) que esa persona está trabajando en otro sitio o se ha ido de vacaciones. Yo no defiendo al empresario que no invierte en prevención; para mí, ese ha perdido la calificación de empresario. Pero tampoco defiendo el fraude.

Pasa como con el paro: como no se ponen cortapisas a quien rechaza ofertas de empleo, el paro sigue ahí. En Galicia inspeccionaron 30.000 bajas y 13.600 eran fraudulentas. Resfriados de 30 días que se curaron en cuanto llamó la inspección médica. Hay que dar a las mutuas la posibilidad de dar altas y bajas, igual que el médico público. No pueden ser la "hermana pequeña". No podemos tolerar agresiones como la de Guadalajara, donde le echaron gas pimienta a una médico por dar un alta. Si no se sanciona de forma contundente, la población percibe que esto es "jauja".

P: Es decir, su planteamiento no es una crítica al trabajador en sí, sino una defensa de quien cumple frente al que comete fraude.

R: Exacto. La ministra solo piensa en grandes multinacionales, pero en una empresa de diez trabajadores, si fallan dos, te falta el 20 % de la plantilla. El lunes por la mañana es el día de más absentismo. Hay 500.000 bajas que no están justificadas. El médico, ante la duda o el estrés del paciente, da la baja. Lo que pido es que frenemos esto en el diálogo social. Es injusto para el sistema, para las listas de espera y para el empresario que lo paga todo. Los sindicatos dicen que es por el "mal ambiente laboral", pero resulta que en la administración pública el absentismo es un punto superior al de la empresa privada. ¿Nuestros políticos son entonces los causantes de ese malestar? Eso es demagogia; el dato mata el relato.

Habría que dotar mejor a la inspección sanitaria. Tenemos muchos inspectores de Hacienda, pero pocos de Sanidad. Hay que hacer inspecciones zonificadas en Castilla-La Mancha y, al que pillen cometiendo fraude, meterle una multa de la que no se levante.

P: Ante las cifras de siniestralidad laboral, ¿qué medidas considera necesarias para revertir esta tendencia alarmante?

R: Es un tema muy complejo y difícil en el que no me he puesto de perfil. Asisto con horror a lo ocurrido este último año por la cantidad de accidentes producidos, la mayoría en altura. No se concibe, porque las medidas para evitarlos son relativamente sencillas; es cuestión de seguridad redoblada y, por supuesto, el casco. Con eso se reducirían al menos el 90 % de estos siniestros.

No voy a permitir que se demonice al empresario; nos llaman asesinos y ningún empresario quiere que alguien muera en su empresa. Hay que analizar qué sucede en cada caso: si las medidas no las adoptó el trabajador o si la empresa no las dispuso. Para eso se ha creado el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta. Es la mejor herramienta ahora mismo para que, más allá de la Inspección de Trabajo, todos tomemos conciencia del origen real del accidente y le pongamos límite. Lo que ha pasado este año no tiene paliativos.

P: Es preocupante la frecuencia de los partes de accidentes laborales; parece que no hay jornada en la que no se registren incidentes.

R: Es cierto, pero muchas cosas que se califican como accidentes laborales no deberían tener esa consideración. Si tengo un percance de camino al trabajo porque no soy prudente con el coche, o sufro un infarto, se computa igual.

Aun así, no voy a minimizar lo sucedido este año; todos debemos contribuir a que esto acabe. El nuevo instituto debería derivar en un organismo técnico donde ingenieros, al margen del diálogo social, dicten qué hacer para evitar o minimizar riesgos. Que se establezcan medidas directas y claras: pam, pam, pam. Hagámoslo. El empresario cumplirá si son medidas lógicas. Ninguno se levanta con la intención de que le pase algo a un empleado ni quiere acostarse con la conciencia de la muerte de un trabajador. Hay que analizarlo bien.

Insisto en que la mayor parte de los accidentes se producen en altura y necesitamos una respuesta. Debemos determinar técnicamente qué medidas exactas hay que utilizar en el día a día. No basta con investigar; si el diagnóstico es claro, hay que decir qué se debe hacer.

Estoy seguro de que el empresario cumplirá si las exigencias no son excesivas. En España a veces exageramos y se pretende vestir al trabajador de "astronauta", algo que él mismo rechazará. Pero, dentro de un orden y priorizando la seguridad, ningún empresario se levanta con la intención de que le pase algo a su empleado. Nadie quiere acostarse con la conciencia de la muerte de un trabajador.