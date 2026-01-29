Los incendios y los rescates en viviendas centran la actividad de los bomberos de Toledo en 2025 con el 40 % de las salidas

Uno de los incendios más graves del año pasado se registró en una vivienda de un bloque de pisos del barrio de Buenavista el 2 de diciembre. Javier Longobardo

El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Toledo contabilizó un total de 857 intervenciones durante el año 2025. Esta cifra representa un ligero incremento respecto a las 843 actuaciones registradas en el ejercicio anterior. El balance anual revela una tendencia al alza en la actividad del cuerpo, según los datos facilitados por la Concejalía de Seguridad Ciudadana a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Los incendios de pastos, matorral y campo se consolidaron como la causa principal de salida del Parque municipal con 128 casos en 2025, frente a los 115 de 2024. Los siniestros en viviendas también aumentaron hasta las 58 intervenciones. Por su parte, el fuego en vehículos experimentó un repunte notable al pasar de 30 a 44 actuaciones anuales.

Los rescates en domicilios registraron uno de los crecimientos más significativos. Los bomberos realizaron 115 aperturas de vivienda para el rescate o atención de personas necesitadas de ayuda, superando las 87 asistencias del año anterior. En el ámbito de la seguridad vial, los efectivos atendieron 32 accidentes de tráfico en el último año frente a los 24 de 2024.

La plantilla actual del Parque de Bomberos de Toledo está formada por 77 personas. Javier Longobardo

Ambos tipos de intervenciones, los incendios de todo tipo y los rescates en domicilios, representan el 40 % de la actividad de los efectivos del servicio de extinción de incendios de la ciudad durante el pasado ejercicio.

Las actuaciones relacionadas con el entorno urbano mostraron comportamientos dispares. Las intervenciones por caída de árboles o ramas en la vía pública subieron de 56 a 84 servicios. En contraste, las asistencias por inundaciones y fugas de agua descendieron drásticamente de 96 a tan solo 40 casos registrados en 2025.

El mantenimiento de la seguridad en edificios se mantuvo estable con 112 intervenciones por retirada de tejas, cornisas o elementos constructivos en mal estado. Otros servicios como el rescate de animales y enjambres bajaron a la mitad, situándose en 29 actuaciones. Asimismo, los avisos por olor o escapes de gas descendieron de 25 a 18 servicios.

El apartado de otros servicios sumó 197 actuaciones e incluyó tareas variadas como la extinción de papeleras y contenedores. Esta categoría también abarca intentos de autólisis, neutralización de derrames, inspecciones y simulacros. Además, los datos integran las rutas de prevención que el personal de servicio realiza habitualmente por la ciudad.