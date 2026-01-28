Los trabajadores del Hospital del Valle de Toledo claman contra el cierre: "Los pacientes y familias están en contra"

Unos 50 trabajadores del Hospital Virgen del Valle de Toledo se han concentrado este miércoles a las puertas del centro para protestar contra el cierre previsto por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). La plantilla ha manifestado su rechazo al traslado del servicio de Geriatría al Hospital Universitario de Toledo mediante cánticos reivindicativos como "el Valle unido jamás será vencido" o "del Valle de Toledo no nos moverán", dejando clara su intención de permanecer en las actuales instalaciones.

Durante la movilización, la geriatra Esperanza Martín, con más de 30 años de trayectoria en el centro, ha leído un manifiesto que recoge el malestar de los profesionales, los pacientes y sus familias. Martín ha advertido que "los usuarios y las familias se oponen mayoritariamente al cierre", pues consideran que el traslado a un hospital de características tan distintas, "más estresante y frecuentemente saturado" supondría la pérdida de la esencia asistencial que define al Virgen del Valle.

La doctora ha subrayado que el envejecimiento de la población es un desafío crítico para el sistema sanitario, recordando que las 160 camas del hospital mantienen "una ocupación plena". Esta presión asistencial obliga incluso a "derivar pacientes al Hospital Provincial" durante varios meses al año, lo que cuestiona la viabilidad de prescindir de un recurso que actualmente evita el colapso de las urgencias.

La geriatra Esperanza Martín ha leído un manifiesto. Javier Longobardo

Frente al modelo de alta tecnología del Hospital Universitario, la doctora ha defendido al Virgen del Valle como un centro "accesible, amable y seguro". Según ha explicado, el paciente geriátrico no suele requerir pruebas complementarias constantes, sino un "entorno tranquilo y especializado".

"Las vistas a la naturaleza, los pasillos amplios que facilitan el paseo" y una arquitectura que permite a los mayores "orientarse con facilidad" son, a su juicio, activos terapéuticos que no pueden replicarse en un edificio de grandes dimensiones y pasillos complejos.

Finalmente, la sanitaria ha mostrado su preocupación por el bienestar de los ingresados, enfatizando que, aunque los pacientes más jóvenes puedan beneficiarse de los especialistas del hospital general, la gran mayoría de los pacientes crónicos y de avanzada edad recibe una atención superior en el entorno actual. Por ello, la plantilla insiste en que el cuidado especializado y la paz que ofrece el centro son pilares fundamentales para la recuperación y el cuidado de los pacientes.





La Junta garantiza la "coordinación" con los profesionales

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, se ha mostrado comprensiva con "cierto trastorno" de los profesionales respecto al proceso de traslado, recalcando que se va a ejecutar "de la mejor manera" y "de acuerdo con ellos".

La consejera ha señalado que "lo más importante en un hospital son los profesionales, pero sobre todo los pacientes" y ha defendido el servicio prestado en el Hospital Universitario de Toledo "teniendo allí todos los recursos, con un área específica para geriatría".

Padilla ha explicado que el traslado se efectuará "de manera coordinada con los profesionales", al tiempo que ha apelado a entender que el Universitario se dotará "poco a poco" para ser "el hospital de referencia en el que se aglutine toda la actividad".