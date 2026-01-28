Toledo plantea adelantar el horario de carga y descarga en el Casco sin reducir las horas de servicio: de 7 a 10 y no de 8 a 11

El Ayuntamiento de Toledo ha dado el primer paso para renovar su ordenanza municipal de Movilidad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio de este proceso con una consulta pública previa, un movimiento que busca, en palabras del edil de Movilidad, Iñaki Jiménez, adaptar la ciudad a la legislación vigente y a la realidad actual.

El objetivo es lograr una normativa “más moderna, más clara y más humana, que priorice al peatón, mejore la seguridad vial, fomente el transporte público y los desplazamientos sostenibles y proteja, especialmente, el Casco”.

Uno de los puntos relevantes de la propuesta es la modificación del servicio de carga y descarga en la zona histórica. El Consistorio plantea adelantar el horario (de 07:00 a 10:00 horas), frente al actual de 08:00 a 11:00. De esta forma, se mantiene la misma duración del servicio pero se despejan las calles antes.

Jiménez ha subrayado que esta medida responde a criterios "técnicos" y operativos, señalando que ver camiones en zonas como Zocodover casi al mediodía “genera problemas de movilidad y seguridad para los ciudadanos”. No obstante, ha querido calmar a los sectores implicados aclarando que “no es una decisión cerrada, sino un punto de partida para el debate”.

El edil defiende que este cambio “no es nada novedoso ni excepcional, se hace en prácticamente todas las ciudades de España” y ha recordado soluciones tradicionales como el acceso mediante códigos o llaves, similares a los usados históricamente por el reparto de pan o prensa. Además, ha apuntado que muchos comercios ya utilizan autorizaciones de autoabastecimiento fuera de estas franjas.

Participación ciudadana y consenso

La nueva ordenanza no quiere dejar a nadie fuera, ha indicado el edil. El texto final será fruto de un proceso de participación ciudadana abierto durante 15 días naturales tras su publicación en la web municipal. Vecinos y colectivos podrán presentar sus sugerencias de forma presencial o vía sede electrónica.

El edil ha insistido en que el borrador nace "tras dos años de reuniones" con hosteleros, comerciantes y la Federación Empresarial Toledana (Fedeto). Una vez recogidas las nuevas aportaciones, se elaborará el documento definitivo buscando el "máximo consenso" político y social.