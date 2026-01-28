El PSOE ve a Talavera de la Reina "en riesgo de colapso" y ofrece "un giro" que acabe con la "parálisis" de PP y Vox

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por la provincia de Toledo, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que los socialistas apuestan por impulsar "un giro" en Talavera de la Reina frente a la "parálisis" y la "incapacidad de gestión" que, a su juicio, están demostrando PP y Vox al frente del Ayuntamiento.

Así lo ha expuesto durante un desayuno informativo con los medios de comunicación de la ciudad, en el que ha estado acompañado por la secretaria general del PSOE de Talavera y exalcaldesa de la ciudad, Tita García. Gutiérrez ha advertido de que, con el actual gobierno municipal de José Julián Gregorio y David Moreno, Talavera "está en riesgo de colapso y de derrumbe".

Ha afirmado que los grandes proyectos "no les caben en la cabeza y las pequeñas cosas se les quedan grandes", y ha alertado de que "todo el potencial que tenía Talavera gracias al trabajo de la anterior legislatura hoy está en riesgo si el Ayuntamiento no cambia".

Otro momento del desayuno informativo.

En este sentido, ha sostenido que en estos dos años y medio de mandato de PP y Vox la ciudad ha pasado "de más a menos", "de ser una ciudad que iba a 5.000 revoluciones por minuto, a una ciudad que se cala por no pisar el acelerador", hasta llegar a un proyecto político que, según ha ironizado, "cabe en el retrete portátil que ponen en una de sus calles".

Gutiérrez ha resumido la gestión del actual equipo de gobierno en "un cero" en política industrial, transporte público, infraestructuras, instalaciones deportivas, limpieza, mantenimiento, jardines, seguridad ciudadana, conservación de las murallas, parques infantiles y empleo, frente a "un diez en crispación y en mala leche".

Subida de impuestos

En materia de seguridad ciudadana, ha criticado que desde que David Moreno es vicealcalde "diez de cada cien euros destinados a seguridad han desaparecido", al tiempo que ha denunciado que "nunca antes se había pedido tanto dinero a los ciudadanos de Talavera, a través de subidas de impuestos, para hacer tan poco".

Ha calificado esta situación de "hipocresía llevada al infinito" y ha contrapuesto la gestión municipal con la política regional del Gobierno de Emiliano García-Page. Según ha recordado, desde que Page gobierna en Castilla-La Mancha se ha pasado "de cero políticas para el empleo" a una inversión de 70 millones de euros y "del 35 % de paro que había en Talavera durante el gobierno regional del PP a conseguir que más de 8.000 personas de la ciudad hayan salido de la lista del paro en los últimos años".

En este punto, ha destacado que gracias al proyecto impulsado por Tita García-Élez y Page en materia de innovación tecnológica se han instalado en Talavera más de 300 empleos de alta calidad y salarios altos, cambiando la dinámica económica de la ciudad.

"Talavera necesita un cambio de rumbo"

Por su parte, Tita García ha subrayado que el PSOE "no va a permitir que proyectos tan importantes como el AVE, el desdoblamiento, la defensa del agua o los nuevos juzgados se frenen, se ralenticen o se queden en anuncios", y ha defendido el trabajo conjunto con el partido a nivel regional para que salgan adelante.

García ha asegurado que el PSOE de Talavera continúa trabajando desde la oposición "escuchando, proponiendo y estando", y ha avanzado que en los próximos meses se consolidarán nuevos proyectos iniciados durante la pasada legislatura gracias al impulso del Gobierno regional. "Talavera necesita un cambio de rumbo y el PSOE está preparado para darlo", ha afirmado.