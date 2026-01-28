El PP critica que el PSOE "hable mal" de Talavera de la Reina: "Es el Gobierno de Page quien bloquea a la ciudad"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha criticado que el PSOE vaya a Talavera de la Reina a "hablar mal de la ciudad". Asimismo, ha denunciado el "bloqueo" que sufre el municipio por parte del Gobierno de Emiliano García-Page.

Así lo ha indicado junto al alcalde, José Julián Gregorio, tras las declaraciones de secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional por la provincia de Toledo, Sergio Gutiérrez, que ha indicado que Talavera "sufre una parálisis por la incapacidad de gestión del PP y Vox al frente del Ayuntamiento".

Agudo ha advertido que el PP "no va a consentir a Sergio Gutiérrez, el diputado de Page que vota cada semana en el Congreso con Sánchez, ni a Tita García, que cada vez que vienen a Talavera falten al respeto a los talaveranos".

"Más les valdría que cuando vienen lo hagan para saldar la deuda del Gobierno socialista de Page con esta ciudad. Lo que es intolerable es la inquina que tiene Page con Talavera. Si hoy la ciudad crece, recibe dinero de Europa, es limpia y tiene oportunidades y proyectos es gracias al Gobierno municipal liderado por el alcalde José Julián Gregorio", ha expresado.

Por ello, Agudo ha exigido al PSOE que "deje de marginar desde el Gobierno regional a la ciudad, bloqueando proyectos que son necesarios y de justicia para Talavera".

"Ya está bien que Page se dedique a bloquear a Talavera, a censurar a Talavera, a vetar los proyectos que son importantes para esta ciudad y que encima mande a sus portavoces a hablar mal de los talaveranos", ha sentenciado.

"Declaraciones desafortunadas"

Por su parte, el alcalde, José Julián Gregorio, ha agradecido la presencia de Agudo en la ciudad y ha destacado que "viene de forma constructiva a apoyar a este equipo de Gobierno porque estamos trabajando por el futuro".

Asimismo, ha calificado de "muy desafortunadas" las declaraciones de Gutiérrez porque "no son para ayudar, sino en contra de la ciudad, de su futuro y en contra de su crecimiento".

"La hacienda local tuvo que ser saneada por el PP, pasando de un déficit de 3.740.000 euros a contar ahora con una liquidez de tesorería de más de 19 millones de euros. Y el Gobierno de Page está negando a Talavera el centro de tecnificación del piragüismo, el centro de innovación digital y la facultad, a pesar de que el Ayuntamiento está impulsando proyectos clave para el futuro de la ciudad", ha sentenciado.