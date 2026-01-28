Así son los 142 nuevos pasos de peatones inteligentes que se instalan en Toledo: llamativas luces LED, destellos...

El Ayuntamiento de Toledo ha comenzado la instalación de 142 pasos de peatones inteligentes por toda la ciudad para mejorar la seguridad vial y peatonal, sobre todo en zonas donde el tráfico es moderado.

El proyecto contempla la instalación de luminarias LED, incluyendo soportes, obra eléctrica y obra civil asociada. Estas luminarias están equipadas con destellador secuencial y sensor volumétrico de presencia, lo que permite mejorar de forma notable la visibilidad de los pasos de peatones y advertir a los conductores de la presencia de personas cruzando la calzada, como ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez y su concejal de Movilidad, Personal, Régimen Interior y Transportes, Iñaki Jiménez, han comprobado in situ el funcionamiento de algunos de estos puntos que ya han sido instalados. Uno de ellos se encuentra en la calle Valdemarías, en el Barrio de Santa María de Benquerencia, a la altura del campo de fútbol.

Durante su visita, el alcalde ha señalado que “esta actuación responde a nuestro compromiso de seguir haciendo de Toledo una ciudad más segura y más accesible para todos, poniendo especial atención en la protección de los peatones”. En este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento continúa trabajando para reducir el riesgo de atropellos en aquellos puntos donde conviven de manera más intensa el tráfico peatonal y el de vehículos.

“No se trata solo de iluminar mejor, sino de incorporar tecnología inteligente que actúe cuando realmente hay peatones, aumentando la seguridad y la eficacia del sistema”, ha explicado el alcalde.

CArlos Velázquez e Iñaki Jiménez durante la visita.

Lugares elegidos

Las obras se desarrollarán en pasos de peatones ubicados en vías con aceras a ambos lados y aparcamiento en línea, abarcando prácticamente todos los barrios de la ciudad. Dentro de esta actuación, se instalarán pasos de peatones inteligentes en ubicaciones estratégicas, en concreto cuatro en el recinto ferial de La Peraleda, dos en el entorno del Colegio de la Fábrica de Armas, dos en el entorno de la Universidad en el campus de la Fábrica de Armas, otros dos en la Avenida de América, dos más en la calle Valdemarías, dos en el entorno de la piscina climatizada del barrio del Polígono y cuatro en el entorno de la rotonda de la avenida Boladiez con calle Cascajoso.

La inversión total asciende a alrededor de 300.000 euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation. Al respecto, el alcalde ha destacado que “estamos aprovechando los fondos europeos para invertir en proyectos que tienen un impacto directo en la seguridad y en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Toledo”.

Finalmente, ha remarcado que esta actuación “mejora el libre tránsito de los peatones, refuerza la convivencia entre los distintos modos de transporte y contribuye a construir una ciudad más amable y más segura para todos”.