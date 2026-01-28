Importantes cortes de tráfico y cambios en los autobuses este jueves en Toledo por la tractorada: toda la información

El Ayuntamiento de Toledo activará este jueves 29 de enero un amplio dispositivo de movilidad con motivo de la manifestación de agricultores y ganaderos que recorrerá el centro de la ciudad y que reunirá alrededor de un centenar de tractores procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha.

Según ha informado el Consistorio, los primeros cortes de tráfico se producirán desde las 10:00 horas, coincidiendo con la llegada escalonada de los vehículos agrícolas a la capital y su concentración en el recinto ferial de La Peraleda.

Entre las 10:00 y las 11:00 horas permanecerán cerradas al tráfico las calles Marqués de Mendigorría y Cardenal Tavera, mientras que a partir de las 11:00 y hasta las 14:00 horas se ampliarán los cortes a Puerta de Bisagra, Real del Arrabal, Venancio González, la calle Armas y la plaza de Zocodover.

Toda la mañana

El Ayuntamiento advierte de que, con independencia del horario exacto de la manifestación, el desplazamiento de los aproximadamente 100 tractores provocará incidencias adicionales tanto antes del inicio como tras la finalización de la protesta.

En este sentido, de 10:00 a 11:00 horas se verá afectado el itinerario comprendido entre el recinto ferial de La Peraleda, la carretera de la Peraleda, la avenida de Barber, Colón y Duque de Lerma, hasta General Villalba.

Además, entre las 13:30 y las 14:30 horas quedará cortado el tráfico desde la plaza de Zocodover por la cuesta de Carlos V, calle Unión, Cervantes, Doce Cantos, el puente Nuevo de Alcántara, la ronda de Toledo por la carretera del Valle, las carreteras de Piedrabuena, Navalpino y La Puebla, hasta regresar al recinto ferial de La Peraleda.

Recomendaciones de movilidad

Desde la Policía Local se recomienda el uso de las circunvalaciones para los desplazamientos entre barrios. No obstante, las dos rotondas de la avenida de Madrid —la que conecta con la calle París y la del 'Lucero', que enlaza con la avenida General Villalba— permanecerán abiertas al tráfico general.

Los accesos y salidas del Casco Histórico deberán realizarse por el paseo de Recaredo o por Doce Cantos–paseo de Cabestreros.

Autobuses urbanos

El dispositivo también afectará al transporte público. Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas la terminal de autobuses urbanos se trasladará a las dársenas de Safont.

Durante ese periodo se producirán retrasos en las frecuencias habituales y posibles suspensiones temporales de líneas, especialmente en el distrito norte.

Las afecciones alcanzarán a los barrios de Palomarejos, avenida de Europa, Buenavista y Santa Teresa, según ha detallado el Ayuntamiento.

'Superjueves' del campo

La tractorada forma parte del denominado Superjueves del campo español y tendrá en Toledo su único escenario en Castilla-La Mancha.

La protesta ha sido convocada por las principales organizaciones agrarias -como ASAJA, UPA o COAG-, que reclaman que no se ratifique el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, soluciones efectivas ante los recortes de la Política Agraria Común (PAC), la reducción de la burocracia y una mayor justicia comercial frente a acuerdos que consideran perjudiciales para agricultores y ganaderos.

Los vehículos agrícolas accederán hasta la plaza de Zocodover, donde se leerá un manifiesto, antes de emprender el regreso al punto de partida.