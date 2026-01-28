Fedeto propone a Toledo, Talavera y los pueblos una ordenanza para agilizar las licencias de obra y actividad

Vista panorámica desde la torre de la Catedral de Toledo con la imagen de la fachada del Ayuntamiento de la capital. Portal de Cultura de Castilla-La Mancha

La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha diseñado una estrategia para desbloquear lo que considera un colapso administrativo que asfixia la inversión provincial. Según ha indicado su secretario general, Manuel Madruga, en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la patronal presentará de forma inmediata una "ordenanza de simplificación administrativa y de agilización de licencias" basada en la declaración responsable.

La propuesta se trasladará a los ayuntamientos de Toledo y Talavera de la Reina, así como a la Diputación Provincial, para que esta última actúe como soporte técnico de los municipios con menos recursos en sus áreas de Urbanismo.

El objetivo es que las administraciones cumplan los plazos legales, una meta que Madruga considera urgente. "Se están pasando la ley por el arco del triunfo de forma constante", censura, advirtiendo que cada día de retraso es "dinero muerto" para el sector productivo.

En la capital, el secretario general destaca el éxito del convenio firmado en febrero entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos. Este modelo, que Madruga define como "muy eficaz", consiste en la emisión de un preinforme técnico por parte del Colegio que agiliza la tramitación municipal. La patronal apuesta por replicar este sistema en Talavera, donde la situación es crítica. "Hay un solo arquitecto y no da abasto", lamenta, lo que está conllevando demoras superiores a un año.

Esta falta de agilidad mantiene paralizada la ampliación de una gran empresa extranjera en la comarca talaverana, una inversión de 10 millones de euros que lleva un año a la espera de informes técnicos, revela.

La crítica de Madruga se extiende a otros organismos públicos. "Como tenga que intervenir Medio Ambiente, prepárate. Pero como esté la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), que solo vale para sancionar, ya te puedes eternizar", denuncia.

Inspección frente a "miedo preventivo"

La solución de Fedeto pasa por que cualquier obra menor o apertura se tramite por registro para que el empresario trabaje "desde el minuto uno". Madruga defiende que la administración debe abandonar el "miedo preventivo" y sustituirlo por una inspección posterior. "Si un empresario lo hace mal adrede, crújanlo, pero no detengan el sector por sistema", afirma.

"La administración parece servirse de la ciudadanía más que servirla. Usted está para hacer, no para prohibir", concluye el líder patronal, quien urge a que la nueva ordenanza esté operativa lo antes posible y también agradece la predisposición de las administraciones.