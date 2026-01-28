El Consorcio de Toledo destina 1,5 millones en ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios BIC del Casco

El Consorcio de la Ciudad de Toledo ha aprobado nuevas convocatorias de ayudas con un presupuesto de más de 1,5 millones de euros para 2026. Estas subvenciones están dirigidas a la rehabilitación de viviendas, edificios residenciales y edificios catalogados Bien de Interés Cultural (BIC), con el objetivo "de mejorar la calidad de vida de los vecinos y preservar el valioso patrimonio de la ciudad".

El alcalde y presidente del Consorcio, Carlos Velázquez, ha subrayado "el valor universal y excepcional de la ciudad de Toledo", que precisamente este año cumple su 40 aniversario como ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

"Cada paso que damos en su conservación y mejora tiene como finalidad hacerlo más habitable y atractivo, no solo para quienes nos visitan sino sobre todo para quienes lo habitan”, ha señalado el regidor.

Por su parte, el gerente de la institución, Jesús Corroto, ha destacado -cuando se cumplen los 25 años del Consorcio- que “cuidar el patrimonio es cuidar a las personas que lo habitan. Los vecinos son quienes dan sentido y vida al Casco, y nuestras políticas en estos 25 años de historia están diseñadas pensando en ellos”.

El organismo indica, en nota de prensa, que "la convocatoria de edificios y viviendas de este año continúa con el sistema de prelación de solicitudes que prioriza las intervenciones ya finalizadas o en ejecución, lo que permitirá una tramitación más ágil y ser más efectivos en la concesión de las mismas".

La Comisión Ejecutiva del Consorcio ha aprobado varias convocatorias. La principal línea de ayudas, con un presupuesto de un millón de euros, se destina a la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales "y se centra en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Casco".

Además, el Consorcio ofrece subvenciones de edificios residenciales en especie por un total de 300.000 euros, en las que "se encarga directamente de licitar y ejecutar las obras necesarias en los edificios seleccionados".

Por último, una tercera línea, con una dotación de 250.000 euros, está destinada a la rehabilitación de edificios BIC (Bien de Interés Cultural) "para mantener y cuidar el patrimonio de la ciudad".

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de su publicación en el BOE "y su finalización dependerá de cada convocatoria, con plazos aproximados de entre uno y dos meses".

De manera electrónica o presencial

Las solicitudes se presentarán por sede electrónica o de forma presencial, utilizando los formularios normalizados que pueden descargarse en la página web de la entidad www.consorciotoledo.com o que se facilitarán en la oficina del Consorcio, acompañadas de la documentación que para cada caso se indique.

La Comisión Ejecutiva ha contado con la presencia del alcalde y presidente de la Institución, Carlos Velázquez; el gerente, Jesús Corroto; la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo; el delegado provincial de Fomento de la Junta de Comunidades, Jorge Moreno; y el representante del Ministerio de Hacienda, Ángel Esteban.