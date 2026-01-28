Confirmado: Señorío Plaza, el nuevo parque comercial de la provincia de Toledo, ya tiene fecha de apertura

El parque comercial Señorío Plaza que se está construyendo junto a la A-42 en Illescas (Toledo) ya tiene fecha oficial de apertura: el jueves 12 de marzo de este 2026. Así lo ha anunciado la compañía en sus redes sociales que ha celebrado el anuncio: "¡Ya tenemos fecha!".

Tras varios retrasos en su fecha de apertura — la última anunciada por el propio director comercial fue el 26 de febrero de este año — parece que será esta primavera cuando el parque de casi 90.000 metros cuadrados en el barrio del Señorío destinado a comercio, ocio y restauración abra sus puertas.

Este proyecto impulsado por la inversora Waika, la promotora Ordesa Building, la empresa de arquitectura Martínez de Aspe Arquitectos y la comercializadora Wit Retail contará con más de 30 marcas de moda, deporte, ocio y restauración, además de hipermercados.

El director comercial de Señorío Plaza, Iván Ortúzar, explicó meses atrás que la inversión total asciende a 70 millones de euros y que desgranó el motivo de levantar 'Señoría Plaza' en Illescas: "Es un lugar estratégico, hemos detectado un crecimiento de población porque muchas personas que trabajan en el sur de Madrid se van para allá".

Asimismo, destacó que será "un parque muy moderno" que contará con más de 1.300 plazas de parking, tanto en superficie como subterráneas. En los diferentes avances que han ido publicando, se puede observar el elegante y limpio diseño que tendrán las tiendas y los espacios de ocio junto a la salida 32 de la autovía A-42.

Alimentación, hipermercado y gasolinera

Alcampo (hipermercado).

Gasolinera Alcampo.

Moda y complementos

Kiabi (moda para toda la familia).

Sprinter (deporte y moda deportiva).

Newyorker (moda urbana).

Hogar, decoración y descanso

JYSK (mobiliario y decoración).

Homa (artículos para el hogar).

Factory Sofás (sofás y descanso).

Max Colchón (colchonería y descanso).

Dormity (colchones y descanso).

Ideal Home (equipamiento del hogar).

Pinturas Bermellón (pintura y bricolaje).

Juguetes y mascotas

Toy Planet (juguetería).

Magic Waho (ocio y juguetes/infantil).

Kiwoko (tienda de mascotas).

Automoción y servicios

Feu Vert (servicios de automóvil).

Óptica y salud visual

Soloptical (óptica).

Restauración y cafeterías

Vips.

Ginos.

McDonald’s.

Burger King.

Popeyes.

Big Pizza.

Maki Toki (comida asiática).

Kebabish (kebab/comida rápida).

100 Montaditos.

Churrería Emma Fernández.

Anubis (restauración y coctelería).

Ocio y entretenimiento

Cines Odeón (multicines).

BowlingCo (bolera y ocio).

Señorío Plaza contribuirá al desarrollo económico y social de la zona, generando más de 600 nuevos empleos directos y atrayendo a turistas y visitantes de otras comunidades autónomas. Tras el anuncio de la fecha de apertura, la expectativa es máxima en la provincia de Toledo que suma con este parque una oferta de ocio de gran impacto.