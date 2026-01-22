Toledo prepara el verano: prevé ingresar al menos 160.000 euros por temporada por las tres terrazas de la Peraleda

Imagen de archivo de uno de los establecimientos de ocio nocturno ubicados en el recinto ferial de Toledo. Javier Longobardo

El Ayuntamiento de Toledo ya prepara la próxima temporada estival con la licitación de las tres terrazas de verano de La Peraleda. Este nuevo contrato garantiza la actividad en el recinto ferial durante las próximas tres temporadas y deja abierta la puerta a una prórroga adicional de un año, lo que completaría un ciclo de cuatro veranos de ocio nocturno en la ciudad.

La operación supondrá un beneficio importante para las arcas municipales, con una previsión de ingresos de 652.000 euros en total y una media de 54.000 euros por empresa en cada temporada, lo que supone al menos 160.000 euros.

Los espacios disponibles son amplios, con superficies de 1.300, 1.700 y 1.900 metros cuadrados, según consta en el pliego de condiciones del concurso.

Los interesados podrán pujar por una o por las tres terrazas, siempre que presenten una oferta económica específica para cada lote.

La adjudicación premiará la mejor propuesta económica partiendo de unos precios de salida de 61.000 euros para las terrazas grandes y 41.000 euros para la pequeña, quedando descartadas las pujas que no alcancen dicho mínimo.

El calendario de actividad está claramente delimitado entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre para respetar el carácter estacional del recinto y cualquier acto fuera de esas fechas tendrá que ser autorizado.

En cuanto a la estética, el Ayuntamiento busca un entorno armonioso, por lo que las instalaciones no podrán superar los tres metros de altura y queda prohibido el uso de materiales reflectantes.

Además de presentar un plan de aforo y horarios, los gestores asumen el compromiso firme de mantener el recinto en perfectas condiciones de seguridad y limpieza.

El Consistorio se reserva el derecho de rescindir el contrato por incumplimientos o motivos de interés público, y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el próximo 5 de febrero para presentar sus ofertas.