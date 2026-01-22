Nuevos campanarios se suman este sábado al Torneo de Campanas por el 800 aniversario de la Catedral de Toledo

Mapa del Toreno de Campanas con motivo del 800 aniversario de la Catedral. Real Fundación de Toledo

Toledo conmemorará este sábado, 24 de enero, a partir de las 20:30 horas, una nueva edición del Torneo de Campanas conmemorativo del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Santa Iglesia Catedral Primada.

En esta ocasión, el Torneo contará con la incorporación de nuevos campanarios, hasta alcanzar un total de 17, que sonarán de manera coordinada durante cuarenta minutos.

La obra está estructurada en cuatro partes de diez minutos cada una y ha sido concebida como un recorrido sonoro por la historia, la memoria y la celebración de la Catedral gótica, cuya construcción se inició en 1226.

Las dos primeras partes del Torneo estarán dedicadas a la recreación de antiguos toques de campanas, inspirados en los usos medievales de Toledo.

Paisajes sonoros

Estos pasajes evocarán el paisaje sonoro que acompañaba la vida cotidiana de la ciudad en el siglo XIII, cuando la Catedral comenzó a alzarse como símbolo espiritual y urbano.

La tercera parte consistirá en un solemne Toque de Difuntos en memoria del rey Fernando III el Santo, bajo cuyo reinado se colocó la primera piedra del templo, y del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, impulsor decisivo del proyecto catedralicio.

Este momento rendirá homenaje a las figuras clave que hicieron posible la construcción de uno de los grandes monumentos del gótico europeo.

El Torneo culminará con un Toque de Gloria, en el que todos los campanarios participantes harán sonar sus campanas de forma conjunta, expresando la alegría, la continuidad histórica y la vigencia de la Catedral ocho siglos después, según ha informado la Real Fundación de Toledo en un comunicado.

Amplía participación

La interpretación, bajo la dirección de Juan José Montero, correrá a cargo de los Seises de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo y de miembros de la Asociación de Campaneros de Madrid, especialistas en el tañido manual tradicional. Su participación subraya la transmisión viva de un patrimonio sonoro que forma parte de la identidad cultural de la ciudad.

El público podrá disfrutar del Torneo paseando por las calles del casco antiguo, donde el sonido de las campanas se transformará según los espacios urbanos, o desde puntos elevados como el Mirador del Valle, desde donde Toledo se percibirá como una gran orquesta de campanas al aire libre.

Los campanarios participantes serán los de la Catedral Primada; las iglesias de Santo Tomé, El Salvador, San Ildefonso (Jesuitas), San Andrés, San Cipriano, San Sebastián, San Miguel el Alto y San Justo; así como los conventos de San Clemente, Comendadoras de Santiago, Concepcionistas, Carmelitas Descalzos, Santo Domingo el Real, Santo Domingo el Antiguo, Jerónimas de San Pablo y San Antonio.

Este Torneo de Campanas se enmarca dentro del amplio programa de actos conmemorativos del 800 aniversario de la Catedral de Toledo, una efeméride que busca poner en valor su historia, su legado artístico y su papel central en la vida cultural y espiritual de la ciudad.