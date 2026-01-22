La hamburguesa de Toledo con dos donuts y 220 gramos de carne que convence a Pablo Cabezali: "Es viajar a EEUU"

La loca creación de un restaurante de Illescas (Toledo) ha fascinado por completo a Pablo Cabezali, el youtuber gastronómico conocido como 'Cenando con Pablo' con miles de seguidores en redes sociales.

Se trata de la hamburguesa 'Mac and cheese cheetos donuts' de asador The Bourbon Café Steak House, una bomba de sabor conformada por macarrones con queso, un disco de carne de 220 gramos y una lluvia de cheetos. "Es viajar a Estados Unidos, puro colesterol", destaca Cabezali.

"El restaurante de mi padre", así presenta el creador de contenido este local que se define como 'el templo de las hamburguesas' y cuya carta se inspira en los viajes del dueño al país americano.

Uno de los rincones en The Bourbon Café Steak House en Illescas (Toledo).

"Bueno, no es mi padre, pero yo creo que nos parecemos", bromea con el propio dueño del restaurante y anticipa a lo que viene: "Sé que me va a reventar y a poner gordo como los americanos".

Resalta la calidad y textura de la carne, siendo todas las hamburguesas de vaca y procedentes de la empresa leonesa Cárnicas Riaño. "Yo me la estoy gozando, Gracias, papá", afirma.

The Bourbon Café Steak House se encuentra en la carretera de Ugena, a apenas 30 minutos en coche desde Madrid. Acumula una valoración de 4,1 estrellas sobre 5 en Google tras más de 1.600 reseñas.

La decoración americana, la atención cuidada y la buena calidad de sus propuestas han consolidado este asador como uno de los grandes templos carnívoros de la zona. El horario de apertura es de martes a domingo, de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas.

Exterior del restaurante.

Después llega otro de los iconos del sitio, la abundante ración de patatas fritas rizadas con pulled pork, salsa barbacoa y fritos. "Aunque pidas la media, comparte", señala Pablo.

El festín hamburguesero continúa con 'La Pepppa Pig, la reina del bacon' que lleva una mermelada de tocino con aroma de café. "Hay una cosa que no os he contado y es que yo a menudo echo de menos a mi padre porque se va bastante a Estados Unidos a probar hamburguesas por allí y luego las importa", explica el youtuber.

Una de las hamburguesas del local.

Esos viajes se plasman en creaciones como la 'Easey Street Diner' que te transportará al mítico local de Los Ángeles. Pese al hartazgo de comida, Pablo deja un hueco para la parte dulce donde se decanta por una tarta de queso de donuts, su favorita, otra de chocolate y por supuesto una de queso manchego suave.

Más allá de las hamburguesas que rondan desde los 14 hasta los 15,40 euros, el local cuenta con un menú del día por 14,40 euros que incluye primero, segundo y postre. Pablo Cabezali termina el vídeo con un guiño al dueño y al lugar: "Lo mejor ha sido ver a mi padre aquí en Illescas y disfrutar de un ambiente americano".