Fallece el sacerdote impulsor de las parroquias San Ildefonso y Sagrado Corazón de Talavera: "La ciudad está en deuda con él"

El sacerdote Antonio Díaz-Corralejo, muy conocido en Talavera de la Reina por su labor pastoral durante varias décadas y por impulsar la construcción de las parroquias de San Ildefonso y del Sagrado Corazón, ha fallecido este jueves a los 94 años.

En un mensaje publicado en las redes sociales de la Archidiócesis de Toledo, ha destacado que "la ciudad de Talavera de la Reina siempre ha estado en deuda con él" y ha recordado que fue el primer párroco de San Ildefonso y del Sagrado Corazón, parroquias que impulsó y construyó".

El rector de la Basílica de la Virgen del Prado, Felipe García Díaz-Guerra, ha explicado a Efe que Díaz-Corralejo estuvo "profundamente vinculado" a Talavera desde sus años más jóvenes.

Aunque sus primeros destinos como sacerdote fueron en Extremadura y en Santa Cruz de la Zarza (Toledo), llegó muy pronto a Talavera, donde desempeñó gran parte de su ministerio.

Recuerdos

En los años 50, estuvo vinculado a la parroquia de San Francisco y a la Colegiata de Santa María la Mayor, donde comenzó una relación estrecha con numerosas familias de la ciudad, que se mantuvo durante toda su vida.

El rector ha resaltado la conocida imagen de don Antonio, "con su sotana, recorriendo las calles de Talavera, celebrando cientos de bodas y bautizos", y ha subrayado el cariño que le tuvieron "tantas personas" a un sacerdote que "ha llenado enormemente la vida pastoral de la ciudad" durante décadas.

La Archidiócesis de Toledo ha concluido su mensaje recordando que, en las vísperas de la fiesta de San Ildefonso, don Antonio "lo conduzca hasta las puertas del Cielo" y deseando que descanse en paz.