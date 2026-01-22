La Diputación de Toledo adelanta 30 millones a los pueblos para el cobro anticipado de sus impuestos municipales

La Diputación de Toledo ha aprobado por unanimidad una operación que permitirá adelantar 30 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia para el cobro anticipado de sus impuestos municipales recaudados por la institución, gracias a una operación de crédito a corto plazo para aliviar las dificultades transitorias de liquidez previsibles en 2026.



Según ha informado la institución provincial en nota de prensa, será la Diputación la que preste el dinero al Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria (OAPGT), en una operación que se instrumentará mediante depósito a un año, sin intereses (cero por ciento) y que cuenta con informes favorables de la Tesorería y de la Intervención provinciales, así como con el acuerdo previo del Consejo Rector del OAPGT.



La aprobación de este punto en el pleno supone que la Diputación asume de manera íntegra los costes de la operación, de modo que los consistorios no soportan ninguna carga financiera.



La medida tiene como finalidad garantizar la liquidez de los municipios a lo largo del ejercicio, facilitar que puedan afrontar con normalidad sus necesidades económicas y mantener la prestación de los servicios públicos, sin tener que recurrir a otras vías de financiación.



Los ayuntamientos que tienen delegada la gestión de sus tributos en el OAPGT podrán así disponer de forma anticipada de los recursos derivados de la recaudación de sus impuestos municipales, planificar mejor sus inversiones y asegurar la prestación de servicios esenciales como limpieza urbana, mantenimiento de infraestructuras o atención social, sin verse condicionados por retrasos en la recaudación de tributos.



Además, al disponer de recursos de forma anticipada, se evitan situaciones de presión financiera que podrían limitar la capacidad de reacción frente a necesidades imprevistas en los municipios.



Antes de comenzar el pleno, los diputados provinciales han guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el maquinista fallecido en el accidente de Rodalies de Barcelona.