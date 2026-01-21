Talavera de la Reina y el pueblo mexicano de Tlaxcala suman fuerzas en Fitur para impulsar la cerámica artesanal

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha firmado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) un convenio de colaboración con el Gobierno de Tlaxcala (México) para cooperar con el objetivo de impulsar planes de preservación, desarrollo y popularización de los procesos artesanales de la cerámica de Talavera de la Reina y Tlaxcala.

Así lo ha expresado el regidor tras la firma con Lorena Cuellar, gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala; la secretaria de Cultura del Estado de Tlaxcala, Karen Villeda; el secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala, Fabricio Mena. Al acto también han asistido el edil de Cultura, Enrique Etayo; la concejala de Artesanía, Gelen Delgado; el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo; y la alcaldesa de El Puente del Arzobispo, Rocío Castro.

Un acuerdo para establecer y desarrollar asociaciones y una cooperación mutuamente beneficiosa, con el fin de crear condiciones favorables para la preservación, el desarrollo y la promoción del patrimonio histórico y cultural de ambas localidades.

Además, conllevará la difusión de eventos culturales y se presentarán tradiciones y logros culturales.

También se pretende celebrar exposiciones temporales y permanentes, actos académicos y conferencias, además de preparar y ejecutar proyectos conjuntos para el desarrollo de iniciativas culturales mutuamente beneficiosas, la cooperación intersectorial, así como la promoción del patrimonio cultural y artístico.

"Es un paso más en la promoción de la cerámica talaverana, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, al igual que la de Tlaxcala. Nuestro deber es proteger nuestra seña de identidad y seguir promocionando a nuestros artesanos ceramistas, que son los garantes de que esta tradición continúe", ha sentenciado Gregorio.