La suerte vuelve a sonreír en el estanco del concejal de Festejos de Toledo: reparte más de 135.000 euros en la Bonoloto

La fortuna ha vuelto a hacer parada en Toledo. El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes ha dejado en la capital regional un premio total de 135.906 euros, gracias a dos boletos agraciados de segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario), dotados con 67.953 euros cada uno.

Según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ambos boletos fueron sellados en el mismo despacho receptor situado en el Paseo de la Rosa, un punto de venta que se convierte así en protagonista del sorteo.

Estos dos boletos forman parte de los tres únicos premios de segunda categoría registrados en toda España en el sorteo de este martes, mientras que el tercero fue validado en Sabadell (Barcelona).

El sorteo no ha dejado ningún acertante de primera categoría (seis aciertos), por lo que el importe destinado a este premio se acumula y pasa a engrosar el bote del próximo sorteo de la Bonoloto, aumentando las expectativas de los jugadores de cara a la próxima cita.

Suerte repetida

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 8, 15, 16, 19, 34 y 45, siendo el 20 el número complementario y el 9 el reintegro.

Este nuevo premio vuelve a situar al Paseo de la Rosa como uno de los enclaves toledanos donde la suerte parece repetirse.

No es la primera vez que un establecimiento de esta zona reparte premios relevantes, ya que recientemente el estanco regentado por el actual concejal de Festejos y Juventud de la ciudad, José Vicente García-Toledano, conocido popularmente como 'Guri' fue uno de los puntos de venta donde se validó un tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, un hecho que generó una notable expectación en la ciudad y reforzó la tradición lotera de Toledo.

La reiteración de premios en distintos sorteos mantiene viva la ilusión entre vecinos y jugadores habituales, que vuelven a confiar en los puntos de venta de la capital regional como lugares donde la fortuna puede volver a llamar a la puerta.