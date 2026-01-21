Un pueblo de Toledo denuncia la "grave" falta de atención médica en su consultorio: "Pone en riesgo la salud de los vecinos"

El Ayuntamiento de Pelahustán (Toledo) ha remitido una carta a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha para denunciar la "grave" situación que atraviesa desde hace meses el consultorio médico local debido a la falta de asistencia sanitaria.

Esta circunstancia, según señala el Consistorio, está afectando directamente a la atención de los vecinos de la localidad.

En una publicación difundida a través de sus redes sociales y consultada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento ha hecho pública la carta enviada a la Consejería, en la que se expone que la médica titular asignada al consultorio no cumple su cuadrante de trabajo.

Según el escrito, existen semanas enteras en las que no acude al puesto de trabajo "sin ningún tipo de justificación", lo que ha generado una situación de incertidumbre y malestar entre la población.

Sin garantías

El Consistorio también denuncia que, cuando la profesional sanitaria sí acude al consultorio, no respeta los horarios asignados, lo que se traduce en un menor número de pacientes atendidos.

A ello se suma, según el Ayuntamiento, que no se garantiza la asistencia telefónica a las personas con dificultades de movilidad, un servicio que consideran especialmente necesario en el medio rural, donde parte de la población tiene problemas para desplazarse.

Desde el Ayuntamiento de Pelahustán advierten de que esta situación "pone en riesgo la salud de los vecinos" y supone una vulneración de su derecho a "una sanidad pública digna, estable y de calidad", por lo que reclaman una actuación urgente por parte de la Administración regional.

Con el objetivo de intentar revertir esta situación, el Consistorio ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas, que serán remitidas a la Consejería de Sanidad para exigir soluciones inmediatas y garantizar una atención médica estable, regular y de calidad, "como corresponde por derecho" a los vecinos del municipio.