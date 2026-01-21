Dos encapuchados roban un coche y entran a varios garajes de viviendas habitadas en Nambroca (Toledo)

Vecinos de las calles Infanta Elena y Olías del Rey, en Nambroca (Toledo), han denunciado una serie de robos y actos vandálicos ocurridos en la madrugada del martes al miércoles. Los hechos han generado gran alarma en la zona y han llevado a varios residentes a instalar sistemas de seguridad adicionales en sus viviendas "a toda velocidad".

Según ha explicado una de las afectadas a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los incidentes comenzaron sobre las cuatro de la madrugada. "Dos hombres corpulentos y encapuchados" arrancaron las cámaras de seguridad de una casa en la calle Infanta Elena y después se dirigieron a la calle Olías del Rey, una vía con seis viviendas situada junto al campo.

Los vecinos han revisado esta mañana las grabaciones de las cámaras, donde se ve a los ladrones inspeccionando patios, puertas y garajes. "En uno de los garajes se llevaron los papeles de un coche", ha señalado la misma fuente, que teme que los documentos puedan usarse más adelante en fraudes con otros vehículos. Los demás garajes quedaron abiertos tras la intrusión.

El momento más grave se produjo a las cinco de la mañana, cuando los delincuentes robaron un BMW de un garaje en la calle Infanta Elena. La propietaria presenció el robo desde su ventana y avisó a la Guardia Civil, aunque no se atrevió a salir.

El vehículo apareció horas después en Navalmoral de la Mata (Cáceres), completamente destrozado. Las autoridades recogieron huellas en el garaje donde se produjo el robo.

Actuaban en pareja

Según las imágenes de seguridad, los ladrones actuaban en pareja: uno vigilaba mientras el otro forzaba los accesos con palancas y cizallas. En las grabaciones se los distingue tapados con capuchas y bragas, dejando solo los ojos al descubierto.

Tras los hechos, los vecinos de ambas calles han presentado denuncias individuales en el cuartel de la Guardia Civil de Mora (Toledo). Hasta el momento, al menos cuatro afectados —además del propietario del vehículo sustraído— han formalizado denuncia.

Refuerzo de la seguridad

El miedo ha llevado a los residentes a reforzar la seguridad. Entre siete y ocho viviendas han contratado sistemas de alarma, y varios vecinos han instalado cámaras disuasorias.

Una de las afectadas asegura que, según el análisis de los vídeos y de la Guardia Civil, es probable que los delincuentes regresen, ya que su inspección previa fue detallada y dejó al descubierto las vulnerabilidades de los inmuebles.

Los vecinos recuerdan que se trata de una zona habitualmente tranquila y próxima al campo, por lo que esta oleada de robos ha afectado de forma notable a su sensación de seguridad. Mientras tanto, continúan colaborando con la Guardia Civil, aportando vídeos y datos sobre los incidentes, y permanecen en alerta a la espera de que se identifique y detenga a los responsables.