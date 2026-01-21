La Diputación de Toledo lleva a Fitur su hoja de ruta turística para 2026: así es el vídeo promocional de la provincia

La Diputación de Toledo llevará a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) una estrategia que pretende consolidar el turismo de la provincia como un modelo de experiencias de calidad, sostenible y con impacto positivo en el desarrollo económico y social de los municipios.

El vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, y responsable directo del turismo en la provincia de Toledo, estará presente todos los días de la feria para mantener contactos con los profesionales del sector y dinamizar la política turística puesta en marcha por el equipo de Gobierno que preside Concepción Cedillo.

El próximo sábado, Día de Toledo, la presidenta de la Diputación presentará los principales ejes estratégicos puestos en marcha para 2026. Y reforzará el compromiso de la Diputación con "una apuesta segura por el turismo provincial, como elemento necesario para el progreso de los pueblos y vertebración de la provincia".

La iniciativa más ambiciosa de este año es 'Sabor Toledo', una feria gastronómica provincial cuya primera edición está prevista para el otoño de 2026. El proyecto busca "poner en valor los productos locales y de kilómetro cero, apoyar a emprendedores y hostelería y consolidar la gastronomía como un eje estratégico del turismo provincial con el mayor despliegue institucional hasta la fecha".

Otra de las iniciativas principales es la de '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias' iniciado en 2025, que se consolida con la incorporación de nuevos castillos y actividades que combinan patrimonio, cultura y ocio.

El oleoturismo es otro pilar central de la estrategia, ya que la provincia cuenta con más de 100 almazaras y una destacada tradición oleícola.

Novedades

Como novedad, este año la Diputación incorporará dos autobuses de promoción turística que funcionarán como oficinas móviles, con tecnología y espacios dinámicos para acercar la promoción turística a los municipios más despoblados o alejados de los grandes núcleos.

Una hoja de ruta con la que la Diputación se presenta en Fitur, con "una propuesta cohesionada que refuerza la identidad de la provincia y su posicionamiento como destino de referencia a nivel nacional e internacional".