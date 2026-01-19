Toledo presentará en Fitur una campaña centrada en sus 40 años como Patrimonio de la Humanidad

El Ayuntamiento de Toledo centrará su participación en Fitur en la celebración del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.



Bajo el lema ‘Toledo, tu patrimonio mundial’, la ciudad apostará en la feria de turismo por un modelo de turismo “de calidad, sostenible y compatible con la vida de sus residentes”, según ha expresado el concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, en una nota de prensa.



La ciudad ha escogido para la campaña de promoción turística de 2026 una imagen ilustrada de la panorámica de Toledo, creada por la marca registrada ‘Minuni’, que aporta una visión “artística, contemporánea y llena de color de la ciudad".

Campaña promocional.

"No buscamos más turistas"

José Manuel Velasco ha reiterado que con esta campaña Toledo “no busca más turistas, sino mejores experiencias apostando por un turismo que pernocta, consume cultura y genera riqueza local, al tiempo que es respetuoso con el Casco Histórico y sus residentes".



En este sentido, ha recordado que el Consistorio ha impulsado medidas como la ordenanza de turismo, y la tasa a los autobuses turísticos, cuyos ingresos se destinan al mantenimiento urbano y patrimonial”.

Presencia en Madrid

Toledo estará presente en Fitur 2026 en el Pabellón 7, dentro del stand de Castilla-La Mancha, con una intensa agenda institucional y técnica, que incluirá encuentros con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, la Red de Juderías, la Red de Ciudades AVE y foros sobre destinos turísticos inteligentes, sostenibilidad y digitalización.



De manera paralela, la campaña tendrá una destacada presencia exterior en Madrid, con difusión en pantallas de gran formato en la Gran Vía, en Callao, Atocha y Chamartín, así como en teatros y estaciones, durante la semana de celebración de Fitur.



Además, un autobús turístico XL vinilado recorrerá la capital y el eje Madrid–Toledo durante varias semanas.