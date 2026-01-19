Talavera pierde casi mil habitantes en el último año y se queda en 83.803 residentes, según los datos del INE

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha informado de las cifras oficiales del Padrón Municipal a 1 de enero de 2025. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población se sitúa en 83.803 habitantes, 935 menos que en 2024.

El portavoz ha puesto en valor la "enorme" labor realizada para regularizar el padrón, un servicio que contó con el refuerzo de 11 trabajadores para cribar y actualizar datos.

Este esfuerzo se produce tras la colaboración del Ayuntamiento en dos operaciones policiales destinadas a erradicar empadronamientos fraudulentos y duplicados en diversas viviendas de la ciudad.

No obstante, ha reconocido la existencia de "discrepancias" con el INE, dado que los datos del Ayuntamiento cifran en 85.074 los habitantes de la ciudad, a fecha de marzo de 2025, mientras que el INE sitúa el padrón en 83.803 personas.

“Aunque el Ayuntamiento facilitó sus datos, es el INE quien finalmente resuelve y dictamina la cifra oficial”, explica el portavoz.

Por otro lado, el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible ha otorgado al Ayuntamiento talaverano una subvención de 133.603,31 euros por la prestación del servicio de transporte colectivo urbano durante 2024, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha indicado el portavoz en la rueda de prensa sobre los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local.

El concejal ha recordado que el Consistorio aportó en 2025 alrededor de 1,9 millones de euros al transporte urbano. “Nuestra intención es incrementar esa cifra para ayudar a mantener la tarifa actual y evitar que el precio del billete suba para los usuarios”, afirma.

Aunque los presupuestos municipales se encuentran en fase de elaboración, el Ayuntamiento estima un aumento de la partida de entre 50.000 y 100.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado la cuarta certificación del contrato mixto para el Polideportivo 'José Ángel de Jesús Encinas' (JAJE). Este proyecto, que cuenta con una inversión de 69.416,16 euros, contempla la sustitución de la actual cubierta por una móvil, además del servicio previo de redacción del proyecto de ejecución.

Condolencias

Para finalizar, el portavoz, en representación de toda la Corporación Municipal, ha trasladado su más sentido pésame a las familias de los dos jóvenes, de 19 y 20 años, fallecidos la madrugada del sábado en un accidente de tráfico. "Desde aquí, manifestamos nuestro profundo dolor y apoyo a sus allegados", declaró.

Del mismo modo, ha expresado la solidaridad del Ayuntamiento con las familias de las 39 víctimas del trágico accidente ferroviario de Córdoba.