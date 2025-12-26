Detenido el hombre que vivía en el piso incendiado en el barrio de Buenavista como presunto autor del fuego

El incendio se declaró en uno de los primeros pisos del número 3 de la avenida de Portugal. Javier Longobardo

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un hombre de 52 años como presunto autor del incendio provocado el pasado 2 de diciembre en un bloque de la avenida de Portugal, en el barrio de Buenavista, entre la residencia Santa Casilda y la rotonda de la Guardia Civil.

Según el comunicado oficial, la investigación recabó pruebas e indicios claros de que el fuego fue intencionado. El detenido es el inquilino de la vivienda de la primera planta donde se registró una explosión inicial y se originaron las llamas. En el inmueble residían también su mujer y su hijo de 5 años, quienes habían abandonado el piso minutos antes del suceso.

El arrestado fue el afectado de mayor gravedad por el incendio y permaneció ingresado en el Hospital de Toledo. Una vez esclarecidos los hechos tras semanas de análisis de la Policía Científica y Judicial, los agentes procedieron a su detención.

El suceso ocurrió sobre las 09:00 horas, generando un gran revuelo en la zona por la detonación y el posterior ruido de las sirenas. El despliegue de emergencia incluyó a todos los bomberos disponibles en Toledo —incluso algunos fuera de turno—, Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios.

El balance final fue de nueve personas afectadas por inhalación de humo. Entre los heridos se encuentran dos policías nacionales que realizaron los primeros auxilios, un vecino de 91 años y cinco miembros de una familia que permaneció confinada en el último piso del edificio.

La intervención del 091 fue determinante para salvar vidas. Una agente del Centro Inteligente de Coordinación Mando y Control (CIMACC) mantuvo comunicación permanente con la familia atrapada, dándoles pautas de seguridad y tranquilidad hasta que las condiciones permitieron su rescate por los bomberos pasadas las doce de la mañana, informa la Policía Nacional en nota de prensa.